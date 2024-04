Politica Ciucă și Ciolacu au parafat înțelegerea, în aer liber, la terasă. Listele pentru europarlamentare, depuse la BEC







Liderii PSD și PNL au depus lista comună a candidaților pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie. Cu acest prilej, Marcel Ciolacu a declarat că ambele puteri politice au depășit orgoliile interne și au avut scopul de a schimba logica electorală pe care se mergea în trecut, în care se îndemna la vot negativ.

Liderii PSD și PNL au depus lista comună pentru alegerile europarlamentare

Înainte de a merge la sediul BEC, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă s-au oprit la noul sediu al alianței, fostul sediul USL. Social-democrații i-au așteptat pe liberali la terasă. Ulterior, aceștia s-au îndreptat către sediul Biroului Electoral Central.

„Este o echipă pe care am asumat-o împreună, astfel incat sa ne ducem la capat angajamentul sa continuam cu aceeași responsabilitate stabilitatea guvernării. Responsabilitatea candidaților este să meargă la Bruxelles nu pentru PNL sau pentru PSD, ci pentru cetățenii României ”, a spus Nicolae Ciucă.

Marcel Ciolacu: Schimbăm logica electorală

Liderul PSD a precizat că ambele puteri politice au reușit să depășească tensiunile interne și să schimbe logica electorală.

„Nu am făcut alianța nici pentru PSD, nu am făcut-o nici pentru PNL, am reușit împreună să depășim discuțiile interne și să arătăm românilor că avem maturitatea politică să luăm o decizie nu pentru noi, ci pentru stabilitate și dezvoltare, într-un moment în care România nu-și permite să piardă vreo investiție sau ban european. Am depășit momentul în care să îndemnăm românii să voteze contra unui partid sau altui partid, venim cu o oferta europeană, de stabiliate, de construcție, intrat în cu totul și cu totul altă logică electorală”, a spus șeful Executivului.

Lista comună pentru alegerile europarlamentare, depusă la Biroul Electoral Central

Marcel Ciolacu a subliniat că PSD și PNL fac front comun pentru dezvoltarea României. Liderul social-democrat a declarat că țara noastră are proiecte mari de atins și „nu-și permite să piardă vreun ban când vorbim de aderarea la Schengen, la OCDE”.

„Acestea sunt proiectele mari pentru care am creat această alianță electorală. Și vom vedea după ce românii vor decide la vot, pentru că au întotdeauna dreptate, după 10 iunie, deciziile politice. Am dat dovadă de maturitate politică, cred că am depășit momentul în care România trebuie să trăiască în circ, scandal și întotdeauna să împingem românii de a vota contra. Este un moment în care venim cu o ofertă administrativă pentru Capitala României, pentru alegerile europarlamentare. Nu mai îndemnăm românii să voteze contra unui partid, intrăm în altă logică electorală”, a mai spus acesta.