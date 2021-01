Cîţu a subliniat că România este pregătită din punctul de vedere al logisticii necesare sistemului de vaccinare. În conferinţa de presă, el a subliniat că a fost schiţat şi un scenariu optimist.

El va depinde de modul în care vor fi livrate vaccinurile contra Covid-19. În acest context, premierul a avansat data de 29 martie 2021 ca dată la care România ar putea avea 4,2 milioane de doze de vaccin.

Cîțu, despre vaccinare. Etapa a doua

„Etapa a doua a început mai devreme cam cu două săptămâni. Acele 8 milioane de doze vor veni din trimestrul 2, în aprilie. Dacă Moderna se ţine de plan, dacă AstraZeneca se ţine de plan, atunci vom putea accelera şi etapa a 3-a.

A fost o producţie mai mică la Pfizer o săptămână, dar de săptămâna viitoare vom primi o compensare. 2,4 milioane de doze vor fi până la 29 martie. Etapa a 3-a A este o etapă intermediară. Profesorii sunt în etapa a 2-a. Doar să-şi dorească să se vaccineze.

În etapa a doua am spus că încercăm să menţinem acea distribuţie pe care am văzut-o şi la înregistrare. Etapa a 3-a a fost spartă. La etapa a 3-a A sunt persoanele care intră în legătură directă, dar din domeniul privat (persoanele din bănci, din supermarketuri. etc).

Se anunță peste 150.000 de vaccinări pe zi

Îmi doresc ca toată lumea să fie vaccinată cât mai repede. Pe parte logistică suntem pregătiţi să vaccinăm 150.000 de persoane pe zi. 4,2 milioane de doze până la 29 martie reprezintă scenariul optimist, în care vorbim despre două milioane de persoane vaccinate.

Nu cred că există discuţii mai aprinse între Valeriu Gheorghiţă (coordonatorul campaniei de vaccinare) şi ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu”, a declarat Cîţu într-o conferinţă de presă.

