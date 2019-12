„Mă aflu la Bruxelles, unde am luat parte la reuniunea Eurogroup in format extins. In cadrul reuniunii am pregătit raportul pentru Summitul zonei euro, care va avea loc pe 13 decembrie. Raportul este concentrat pe următoarele domenii: pachetul de documente legale pentru reforma Mecanismului european de stabilitate și continua consolidare a Uniunii bancare, inclusiv a sistemului european de asigurare a depozitelor”, a scris Cîțu pe Facebook.

Pe lângă reuniunile Eurogrup, ministrul mai participă și la reuniunile Consiliului Afaceri Economice şi Financiare, pe a cărui agendă se află subiecte de discuție precum implementarea Pactului de Stabilitate şi Creştere.

Alte subiecte de actualitate aflate pe agendă sunt Uniunea Bancară, impozitarea energiei, Planul de Lucru referitor la Schimbările Climatice, finanţarea sustenabilă, dar şi concluziile Consiliului referitoare la priorităţile strategice pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.

