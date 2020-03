”Apel către parlamentari! NU respingeți OUG 1 și ordonanța care prorogă dublarea alocațiilor pentru copii de la 1 august 2020. În acest moment este nevoie de stabilitate financiară. Vă garantez că avem bufferul necesar pentru a face oricărei provocări în această moment”, a transmis de premierul desemant, Florin Cîțu, printr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

Apelul vine înainte ca deputaţii să voteze dacă alocaţiile pentru copii se vor dubla de la 1 august. Ordonanța de urgență care amână cu 6 luni intrarea în vigoare a legii care dublează alocaţiile copiilor se află la Camera Deputaţilor. Mai mult, și Ludovic Orban a anunţat că dacă OUG va fi respinsă o va ataca la CCR.

„Când mă gândesc la scenarii negative, uite, avem un astfel de scenariu astăzi şi suntem pregătiţi. Am fost precauţi când am construit bugetul, care are o componentă importantă pe partea de investiţii şi în acelaşi timp, modul în care ne-am finanţat, chiar când alţii au strigat şi au spus că nu se poate aşa, am făcut şi am finanțat datoria publică și am prefinanțat, ca după să fim gata pentru astfel de momente”, a spus Cîțu.

„În acelaşi timp, am cerut și cer și profit de această ocazie să cer responsabilitate parlamentarilor astăzi, în Camera Deputaților, să nu se respingă Ordonanța 1 şi să nu se respingă ordonanța care prorogă dublarea alocațiilor până la 1 august. În acest moment e nevoie de stabilitate financiară, respingerea acestor ordonanțe ar crea probleme din punct de vedere al bugetului.

Prima, Ordonanță 1, ştiţi foarte bine, este şi cea care stă la baza construirii bugetului în România astăzi. Nu avem nevoie de un asemenea șoc pentru buget și de aceea cer responsabilitate de la parlamentari la votul din plen astăzi, la Camera Deputaţilor”, a mai spus premierul desemnat.

„Am înţeles că vor să le pună astăzi pe ordinea de zi. Cer responsabilitatea oricând, nu trebuie să fie respinse aceste două ordonanţe. Astăzi, mâine, când vor veni la plen, nu trebuie să fie respinse cele două ordonanţe”, a încheiat ministrul Finanțelor.

