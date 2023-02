Cipuri, tunuri şi liste negre. Hai Live cu Robert Turcescu

VIDEO

Razboi total în Ucraina? Dan Dungaciu face analiza momentului! Desi Occidentul pare mai determinat ca niciodată sa ajute Ucraina și face eforturi din ce în ce mai intense în aceasta direcție, după aproape 1 an de război Rusia pare ca deține intiativa pe teren. Zeci de bombe cad zilnic, iar sistemul antiaerian ucrainean este pus la grea încercare. Despre asta vorbește într-un interviu pentru Le Figaro , șeful statului major estonian. Despre minimalizarea pericolului rusesc și despre escaladarea Razboiului, de la 15.00, cu profesorul universitar, Dan Dungaciu.

HAI să-ți spun! Bancuri despre comuniști din colecția specială a agenților CIA Astăzi vă propunem spre lectură o colecție de bancuri comuniste strânse... de spionii americani care reușiseră să se infiltreze dincolo de Cortina de Fier. În rubrica "Hai să-ți spun", Alecu Racoviceanu citește câteva din aceste bancuri, dar colecția întreagă o găsiți pe site-ul nostru. Poate vă întrebați de ce și-ar risca viața și libertatea un spion aflat pe teritoriu inamic pentru niște glume făcute de cetățenii statelor comuniste pe seama dictatorilor. Răspunsul e simplu: bancurile sunt o componentă importantă pentru ofițerii de analiză care aveau misiunea de a stabili starea de spirit a populației din statele de sub tutela sovietică. Glumele, mijloace de rezistență în fața dictaturilor, erau parte din rapoartele CIA, dar și ale altor servicii de spionaj, alături de informații din toate mediile sociale, industriale sau militare. Hai să-ți spun bancuri cu lideri comuniști. Cândva vă putea costa libertatea doar că le ascultați!

Cum poate un partid să aibă 4% în sondaje, fără să aibă de fapt 4%? Și de ce unii sociologi acceptă acest compromis, care aruncă o lumină neplăcută asupra întregii profesii? Astăzi, sociologul Mirel Palada discută două subiecte neplăcute ce țin de practica sociologică a măsurării opiniei publice politice. Pe de o parte, compromisul pe care îl fac unele institute de sondare cu un anumit partid politic care nu are 4%, dar ce să vezi, el apare în sondajele lor cu 4%. Pe de altă parte, face o analiză critică la adresa validității celui mai recent sondaj politic apărut azi, care a stîrnit ceva vîlvă în rîndul băștinașilor. În plus, Palada vă recomandă un album de rock rău, dar bun. Al naibii de bun. Ghinion.