Ciprian Tătărușanu, evoluție de coșmar în marele derby dintre AC Milan și Inter Milano. Românul a încasat trei goluri

Presa italiană l-a analizat pe Tătărușanu după meciul dintre AC Milan și Inter Milano, jurnaliștii fiind de părere că nu i se pot imputa acestuia golurile primite. „Nu a putut face nimic în privința golurilor și a făcut totul bine, mai ales la primul (aproape că a atins-o cu degetele). Pasele lui au fost puțin cam slabe, dar a avut și un reflex important, de unde și nota primită”, a scris publicația sempremilan.com.

Ce notă a primit Tătărușanu pentru performanța sa

În urma performanței de pe teren, portarul român a primit nota 5,5 din partea jurnaliștilor sportivi. Stefano Pioli, antrenorul AC Milan a mărturisit la finalul partidei că întreaga sa echipă putea performa mult mai bine. „Inter a fost foarte agresivă, trebuia să mișcăm mingea mai bine. Mike (n.r. Maignan) are o degajare mai lungă decât Tătă, dar totuși am fi putut face alegeri mai bune pentru a oferi opțiuni jucătorului care are mingea când pasează”, a spus acesta.

De asemenea, italienii au inițiat o dezbatere pentru a vedea vina avută de portarul român pentru golurile primite. Până acum, Tătărușanu a intrat de 17 ori pe teren cu echipa AC Milan, apărând în total 21 de goluri.

„Milan s-a păstrat curată o singură dată în ultimele 9 jocuri. Este Tătărușanu adevăratul vinovat? Printre contestatari se numără cei care spun că portarul român nu este de încredere, cei care susțin că problema este doar apărarea și cei care dau vina pe toată echipa.

Adevărul se află poate undeva la mijloc. Pe de o parte, cuplul Kalulu-Tomori și-a pierdut acea strălucire de anul trecut. Adevărat sau fals, este absolut necesar să găsim o soluție cât mai curând posibil pentru că pe 18 ianuarie va avea loc Supercupa, iar pe 24 ianuarie „Rossonerii” vor fi oaspeți în jocul cu Lazio, de la Roma.

Pe scurt, puterea și onoarea nu mai sunt suficiente, trebuie să câștigi și să aduni puncte pentru a rămâne în fruntea clasamentului din Serie A și nu numai”, au notat italienii, potrivit digisport.ro.