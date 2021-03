Nicolae Dică, secundul reprezentativei tricolore şi omul care, în absenţa lui Mirel Rădoi, conduce antrenamentele lui Chiricheş şi compania, a explicat că absenţa din lot a lui Cristi Bălgrădean nu se datorează unor motive de indisciplină.

Tehncianul în vârstă de 40 de ani pune, în schimb, neconvocarea goalkeeper-ului campioanei României, CFR Cluj, pe seama accidentării suferite de Bălgrădean în urmă cu aproape două săptămâni de zile. Între timp, experimentatul portar de 33 de ani s-a recuperat complet şi a revenit la antrenamentele alb – vişiniilor.

„Între noi şi Bălgrădean nu a existat niciun conflict. Atunci când am făcut convocările, el era accidentat” a fost singurul comentariu pe care a dorit să îl facă Dică în legătură cu Bălgrădean, la ultima conferinţă de presă de dinanintea partidei de pe „Arena Naţională”, cu Macedonia lui Goran Pandev.

Ionuţ Radu, rechemat la lot

Deşi staff-ul tehnic al naţionalei a avut la dispoziţie nu mai puţin de trei goalkeeperi, Rădoi a decis totuşi să îl recheme la lot şi pe Ionuţ Radu. Acesta a fost nevoit să refuze iniţial convocarea, aflându-se în imposibilitatea de a călători, din cauza carantinei instaurate de autorităţile sanitare din regiunea Lombardia pentru toţi jucătorii lui Inter Milano.

„Am ales să-l chemăm pe Ionuţ Radu să se alăture naţionalei, pentru că au fost ridicate acele restricţii impuse de autorităţile din Italia pentru jucătorii lui Inter Milano. E un portar tânăr, de perspectivă şi vrem să fie în angrenajul echipei naţionale” a motivat Dică alegerea lui Mirel Rădoi.

Dică are încredere în debutantul Florin Iacob

Secundul naţionalei recunoaşte, de asemenea, că Tătăruşanu reprezintă un capitol închis pentru prima reprezentativă. După ce portarul lui AC Milan şi-a anunţat, în decembrie, retragerea de la naţională, Dică şi Rădoi nu au mai încercat în ultimele săptămâni să-l determine pe acesta să revină asupra deciziei sale.

„Cu Tătăruşanu am vorbit încă de când a luat decizia de a se retrage de la naţională. Nu am putut să îl convingem şi de atunci nu am mai luat legătura cu el” a mai declarat Nicolae Dică.

Acesta are multă încredere şi în debutantul de la nou – promovata UTA Arad, Florin Iacob, despre care spune că poate fi oricând de mare folos naţionalei. „Florin Iacob m-a impresionat prin atitudinea sa şi mă bucur că l-am adus la naţională” a concluzionat secundul tricolorilor.