Ciprian Marica, șantajat pentru imaginile cu „prosopul”. Culisele scandalului

Ciprian Marica a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, în scandalul din 2019. Fostul fotbalist a fost prins în flagrant alături de soția unui bărbat, într-o cameră de hotel.

Ciprian Marica nu a vrut să cumpere imaginile

Fotbalistul susține că i s-a propus să cumpere imaginile care i-au adus numeroase critici, după ce au devenit virale. Ciprian Marica și presupusa amantă au fost surprinși în camera unui hotel.

Fostul fotbalist a fost filmat atunci într-o situație compromițătoare, afișându-se în fața camerei de filmat doar în prosop prosop. Ciprian Marica a devenit ulterior ținta numeroaselor critici acide din partea internauților. De altfel fostul fotbalist a fost pus la zid inclusiv de o parte dintfe colegii de breaslă.

Cine a surprins imaginile

În cadrul filmulețului distribuit în mediul online Ciprian Marica apare aproape dezbrăcat, acoperit doar de un prosop. Atunci când au apărut imaginile în mediul online, se zvonea că autorul acestora ar fi fost chiar soțul femeii alături de care fostul fotbalist se afla la hotel.

Presupusa amantă nu apărea în imagini. În 2019 fostul fotbalist era implicat în relația cu Ioana Marcu, alături de care are doi copii. Surprins în fața ușii într-o situație compromițătoare, Ciprian Marica repetă întrebarea „Care-i problema?”.

Fostul sportiv susține că s-a făcut prea multă vâlvă în jurul acestui subiect, mai ales având în vedere faptul că nu era căsătorit cu acte.

„ Nu eram căsătorit, nu aveam nici un contract cu cineva semnat… Bineînțeles că nu sunt mândru de ce am făcut, am și spus-o, mi-am și asumat public. Nu mi-aș fi dorit niciodată să apar public în situația aia”, a dezvăluit acesta.

Ciprian Marica și-a asumat „ amantlâcul ”

Fostul fotbalist a precizat că i propus să plătească o anumită sumă de bani pentru imaginile respective.

Pentru că și-a asumat contextul respectiv, acesta a refuzat să cumpere filmulețul, devenit viral ulterior.

„Am primit un apel și mi s-a sugerat să cumpăr acea filmare, însă am ales să nu o fac. Am spus: las-o, nu am avut niciodată intenția să ascund ceva. M-am asumat întotdeauna!”, a adăugat el, conform România TV.