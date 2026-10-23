Ciprian Ciucu, anunț despre termoficarea Capitalei: „Să nu-i mai mințim pe oameni”

Bucureștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare ar putea întâmpina din nou dificultăți în alimentarea cu apă caldă și căldură în sezonul rece 2026-2027. Primarul general Ciprian Ciucu a invocat vechimea conductelor și posibilele dificultăți ale ELCEN în menținerea temperaturii agentului termic. În schimb, tarifele pentru încălzire și apă caldă ar urma să rămână neschimbate cel puțin în această iarnă, potrivit afirmațiilor sale.

Primarul Capitalei a declarat că funcționarea sistemului de încălzire ar putea fi afectată în următoarele luni de starea conductelor, dar și de eventualele dificultăți întâmpinate de ELCEN în asigurarea temperaturii necesare a apei.

„În această iarnă pot să apară probleme”, a spus Ciprian Ciucu.

Edilul a explicat că rețelele vechi reprezintă în continuare un risc pentru alimentarea locuințelor, iar problemele de producere și distribuție a agentului termic ar putea afecta furnizarea căldurii.

Ciprian Ciucu a atras atenția că dificultățile din sistemul de termoficare al Bucureștiului nu vor dispărea într-un interval scurt. Potrivit primarului, lucrările de reabilitare vor continua în următoarele decenii, iar avariile ar putea apărea și în această perioadă.

„Probleme vor mai fi încă 15-20 de ani. Să nu-i mai mințim pe oameni (…) Lucrări tot vor fi (…) cine spune că se poate rezolva rapid minte pur și simplu”, a explicat Ciprian Ciucu.

Primarul a mai declarat că, peste aproximativ două decenii, ar putea fi necesare intervenții inclusiv asupra unor componente ale sistemului care sunt modernizate în prezent.

În ceea ce privește costurile suportate de populație, edilul a transmis că facturile pentru încălzire și apă caldă vor rămâne la același nivel cel puțin pe durata iernii.

Declarațiile primarului vin în contextul în care Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat vineri noi lucrări de modernizare a rețelei de termoficare.

Intervențiile sunt programate în perioada 26-30 octombrie 2026, pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, în Sectorul 4. Pentru efectuarea lucrărilor, compania va întrerupe temporar furnizarea agentului termic către 17 puncte termice, care deservesc aproximativ 166 de blocuri.

Lucrările vor viza conectarea conductelor modernizate la rețeaua existentă, fiind necesare pentru punerea în funcțiune a tronsonului reabilitat. Potrivit comunicatului Termoenergetica, intervențiile vor afecta Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Strada Secuilor, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă și străzile din apropiere.

După încheierea lucrărilor, reluarea furnizării agentului termic se va face treptat, pe măsură ce conductele vor fi repuse în funcțiune