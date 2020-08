Europarlamentarul Dacian Cioloș a salutat, într-o postare pe rețelele de socializare, protocolul încheiat PNL și USR-PLUS pentru desemnarea unor candidați comuni la alegerile locale din București. Cioloș a precizat, că acordul dintre cele trei formațiuni este clar delimitată și privește doar alegerile locale din Capitală.

„Bucureștiul trebuie salvat de PSD, de administrația locală incompetentă și periculoasă a celor care au capturat Capitala sub Regimul Firea. Am discutat, am negociat și am construit o soluție politică imperios necesară pentru acest moment, pe principii foarte clare în ceea ce ne privește. Este o chestiune de responsabilitate și de reprezentare cinstită a intereselor alegătorilor”, a scris Dacian Cioloș.

În postarea pe care a distribuit-o pe rețelele de socializare, el a subliniat că nu este vorba de nici un compromis politic ci doar de o înțelegere punctuală bazată pe anumite valori și principii: onestitate și competență.

„Dar vreau să fie cât se poate de clar că nu discutăm despre un compromis politic. Înțelegerea pe care o facem acum este în aceiași parametri de valori pe care le vrem în politica românească. Nu este o alianță politică, ci o înțelegere punctuală în care nu am renunțat nicio clipă la valorile și principiile care ne definesc: onestitate și competență”, a mai scris Cioloș în postarea sa.

Totodată, el a amintit că în anul 2016 orgoliile partidelor din Opoziție au făcut ca PSD să câștige alegerile la Primăria Capitalei.

„În 2016, și noi, și alții am deplâns faptul că Bucureștiul a intrat pe mâna PSD tocmai pentru că cei din actuala opoziție au ținut, fiecare, la mândria proprie. Nu ne permitem să punem interesul bucureștenilor în pericol pentru diverse interese politice personale sau de partid”, a precizat liderul PLUS care a continuat arătând că actuala înțelegere este o dovadă de responsabilitate politică:

„Această înțelegere este o dovadă de responsabilitate și le mulțumesc tuturor celor care au înțeles urgența momentului și au colaborat la această construcție politică prin care vom susține candidați unici în Capitală. Vom continua să construim și să luptăm fără să facem rabat la principiile noastre și fără a închide ochii la greșelile nimănui”.

PNL și USR-PLUS au încheiat negocierile pentru stabilirea candidaților comuni la primăriile de sector și au decis să susțină candidatura lui Nicușor Dan la Primăria Generală. USR PLUS va avea candidaţi la sectoarele 1, 2 şi 4, iar PNL la 3, 5 şi 6.

Protocolul semnat de reprezentanții celor trei partide prevede că majorităţile constituite în urma alegerilor vor susţine, pe baza principiului parităţii şapte viceprimari din partea PNL şi şapte viceprimari din partea Alianţei USR-PLUS.