El lucrează în favoarea USR și promite vigilență maximă, dar și o listă a „putreziciunilor din PLUS” pentru că, spune fostul olimpic la chimie, de unde, probabil, și pasiunea de a descoperi elemente nocive, „USR nu merită să fie poluată”.

Funeriu laudă USR și apreciază că aceștia s-au conformat sesizărilor sale atunci când au avut loc derapaje, precum acela cu „copiii securiști”, însă vede în partidul lui Dacian Cioloș un veritabil element poluant.

„Statutul PLUS e ca stomacul unui somn: digeră orice vietate sau putreziciune halită în ape tulburi. Listele fiind comune, escrocheria politică poate fi lesne executată dacă Dacian Cioloș și oamenii de bine de la PLUS nu sunt vigilenți: orice putreziciune politică se infiltrează sub un pretext oarecare la PLUS, unde este digerat și astfel transformat în ceva comestibil alianței USRPLUS și… hop pe listă și/sau ministru. Or, știm cu toții că nici dacă vrei, nu poți să fii 100% vigilent. Așa că, stimate dle Barna, nu e păcat de excelentul statut al USR și munca oamenilor voștri (ieri la ora 23 erau singurii care strângeau semnături în Piața Libertății în Timișoara) dacă colegii de la PLUS, din naivitate sau lipsă de vigilență, vă bagă vreo putreziciune pe gât? Că sigur „strategie” nu e, dar noh, zic și eu.

Soluția corectă e ca toate nominalizările să fie făcute după statutul USR care e f. Ok”, a scris Funeriu pe Facebook.

Acesta a reamintit că el este cel care i-a „prins cu mâța-n sac” pe cei de la USR PLUS referitor la „copiii securiști”. „Bravo lor că au schimbat, eram aproape sigur că găsesc alte șopârle în statutul USR. Ei bine, mă bucur să spun că e foarte clar scris tot ce trebuie. În mare, imposibil de fentat statutul dacă ești traseist, penal etc”, a precizat Funeriu.

Protocolul Alianței a fost schimbat, în sensul că a fost exclusă o sintagmă care îi absolvea pe cei care au semnat un acord cu Securitatea pe vremea când erau minori de vinovăție și puteau figura pe listele electorale.

„Nu vor putea fi desemnate drept candidați ai Alianței persoane care au avut calitatea de lucrători activi sau colaboratori ai Securității sau, majore fiind, au semnat un angajament cu Securitatea înainte de 1990″, era forma inițială.

Daniel Funeriu i-a apostrofat dur pe Barna și Cioloș și i-a întrebat dacă nu e păcat să își distrugă munca pentru „un gunoi uman care își turna colegii de mic”. El acredita ideea că acest criteriu urmărea acoperirea unui politician important al USR-PLUS.

