Cioloș bagă bățul prin gard la Cotroceni. Se vede în turul doi cu un candidat „corupt și mincinos”

Fostul premier Dacian Cioloș a transmis, în noaptea dintre ani, un mesaj în care nu s-a limitat doar la urările specifice, ci a intrat și în zona disputelor politice.





„La sfârșitul lui 2019 vom fi chemați să decidem ce fel de om vrem în fruntea țării: un președinte cinstit, democrat, european sau unul corupt, mincinos, care visează să conducă România după bunul lui plac.

Schimbarea este în puterea noastră. Vă mulțumesc tuturor celor care aveți încredere că asumat putem face lucrurile mai bine în jurul nostru”, a scris Cioloș pe Facebook.

Dacă politicianul nu-l face pe Klaus Iohannis, care și-a anunțat intenția de a candida pentri un nou mandat, „corupt și mincinos”, înseamnă că Cioloș nu-l vede pe actualul președinte în turul doi și crede că finala va fi între el și Liviu Dragnea, pe care l-a etichetat frecvent cu aceste cuvinte.

Nu este pentru prima dată când Dacian Cioloș atacă Opoziția și are îndoieli legate de eficiența președintelui Klaus Iohannis. Numit de unii „noua vedetă a Dreptei”, de alții „un impostor politic”, Dacian Cioloș a criticat dur, anul trecut, atât PNL, cât și USR și și, începând cu luna noiembrie, i-a transmis lui Klaus Iohannis mai multe avertismente și i-a făcut diverse reproșuri.

„Preşedintele României, în momentul de faţă, are nevoie să fie, sau românii au nevoie ca Preşedintele României să fie mult mai dătător de încredere că îşi foloseste prerogativele în aşa fel încât să apere cu toate mijloacele pe care le are statul de drept şi să dea acest semnal foarte mult. Poziţia de Preşedinte, aşa cum o simt eu, are nişte prerogative formale şi are nişte prerogative morale, lumea aşteaptă într-adevăr mult mai mult decât permite Constituţia de multe ori de la preşedinte, dar cred că preşedintele trebuie să găsească modalitatea prin care respectând Constituţia să dea în permanenţă acea încredere oamenilor care l-au investit”, declara Cioloș în luna noiembrie.

