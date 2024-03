Ciolacu spune că n-are relații la Biroul Electoral. Cum comentează respinerea Alianței Dreapta Unită

Marcel Ciolacu se jură că nu are relații la Biroul Electoral Central. El spune că nu ar fi implicat în decizia de respingere a înscrierii pentru Alianța Dreapta Unită. Liderii opoziției au acuzat PSD că vor să le împiedice participarea laalegeri pe liste comune.

Premierul susține că n-ar avea legătură cu cei șapte judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție din cadrul Biroului Electoral Central (BEC). El a respins acuzațiile conform cărora ar fi intervenit pentru respingerea înregistrării Alianței Dreapta Unită.

Liderul PSD susține că în Biroul Electoral Central au fost selectați șapte judecători de la Înalta Curte. În acest context, Marcel Ciolacu a spus că nu știe cum se numesc aceștia și spune că nu i-a sunat. El a respins acuzațiile formulate de liderii opoziției cu privire la blocarea alianței.

„Nu am comentat niciodată, de când sunt om politic, nicio decizie a niciunui magistrat și nicio decizie a Curţii Constituţionale. Aşa se apără statul de drept. Cei care acuzau până acum că PSD-ul acoperă corupţii, că PSD-ul nu ştiu ce face, că PSD-ul… Nu poţi toată viaţa ta, nu poţi să fii liderul opoziţiei doar prin ură şi doar să fii contra PSD-ului. Trebuie să şi construieşti ceva. Au avut posibilitatea să construiască alături de PNL timp de opt luni, sau cât a durat marea coaliţie de dreapta. Şi am văzut ce a rămas în urmă, un dezastru, zero fonduri europene, un PNRR pe care trebuie să-l negociem încontinuu, niciun kilometru de autostradă”, a spus Marcel Ciolacu.