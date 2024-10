Politica Ciolacu s-a închinat moaștelor sfinților români, la Chișinău. Ce a discutat cu preoții Mitropoliei Basarabiei







Republica Moldova. Premierul Marcel Ciolacu, care s-a aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova, a discutat și cu Mitropolitul Basarabiei. Ciolacu a dat asigurări că Guvernul României va sprijini în continuare preoții supuși canonic Patriarhiei Române, dar și pe cei care s-au alăturat recent Bisericii Române.

Alocații anuale de 2 milioane de euro pentru Mitropolia Basarabiei

Mitropolitul Petru a primit cu multă căldură delegația din România. Marcel Ciolacu vizitează pentru a doua oară Mitropolia Basarabiei, în mandatul său de șef al Guvernului.

În timpul întâlnirii, au fost prezentate o serie de inițiative, care urmează să fie realizate în cel mai scurt timp. Unele dintre ele sunt prilejuite de Centenarul Mitropoliei Basarabiei, care va fi marcat în 2025.

„Mitropolia Basarabiei beneficiază de un sprijin neprețuit din partea Guvernului României și a oficialilor de la București. Grație acestui sprijin, toți clericii Mitropoliei Basarabiei sunt angajați ai Patriarhiei Române, beneficiind de aceleași drepturi salariale ca și clericii din România. De asemenea, alocarea anuală de 2 milioane de euro de către Guvernul României, începând cu anul curent, a facilitat construirea și renovarea de biserici și centre sociale din Basarabia” a subliniat Mitropolitul Petru.

„De fiecare dată când vin la Chișinău, mă simt acasă. Suntem frați, avem un trecut și un viitor comun, iar acest lucru nu poate fi negat de nimeni”, a spus premierul. Acesta a promis că România va susține în continuare Mitropolia Basarabiei și Biserica Ortodoxă Română din regiune.

Zilnic, un preot sau chiar doi trec la Mitropolia Basarabiei

O sută de parohii ale Mitropoliei Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, au trecut la sânul Bisericii Române. Datele au fost prezentate de ÎPS Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, într-un interviu recent.

Interviul a fost oferit ziarului Lumina al Patriarhiei Române, cu ocazia aniversării a 32-a de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei, Mitropolitul Petru s-a referit și la relațiile pe care biserica le clădește cu autoritățile.

„Chiar pot spune că, în momentul de față, Mitropolia Moldovei, aparținătoare de Patriarhia Rusă, a rămas un pic în umbră. Însă lucrurile nu au stat deloc așa de la început. Au fost vremuri dificile, a trebuit să ne judecăm pentru a fi recunoscuți de autorități și am pornit de la zero. Nu am avut nimic. Nici nu am avut suficient sprijin. Eu mă refer la sprijinul bănesc, ca să putem face mai mult. Erau păreri că noi ne vom duce înapoi la ruși și de aceea era și o anumită reticență în ceea ce privește autoritățile de la București”, a declarat ÎPS Petru.

Mitropolitul s-a referit și la migrarea mai multor preoți către Mitropolia Basarabiei. ÎPS Petru spune că deja peste 100 de parohii s-au alăturat Patriarhiei Române.

„Trec în fiecare zi câte unul, doi, dar ei depind de credincioși, deoarece sunt în parohii ucraineni sau chiar și români antiromâni care țin cu rușii și este dificil. Nici nu poți să impui cuiva ceva anume”, a declarat Exarhul.