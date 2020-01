„Am luat act de decizia CCR. Niciodată nu trebuie să comenteze o decizie a Curții. Constituțional, există o decizie, dar trebuie să vină o motivare, e dreptul domnului Meleșcanu să vadă despre ce e vorba, are acest drept oferit de lege. În principiu, nu îl vom schimba pe domnul Meleșcanu până vine motivarea. Am luat act și de decizia domnului Meleșcanu care este încă președintele Senatului (…) Nu îl vom susține tot pe Teodor Meleșcanu pentru că nu este membru al PSD”, a spus Marcel Ciolacu, la Realitatea Plus.

Acesta a adăugat că grupul PSD de la Senat va decide cine va fi sprijinit pentru șefia Senatului.

Pe de altă parte, președintele interimar al PSD a spus că este dezamăgit și de Tăriceanu, și de Băsescu, din cauză că aceștia „stau și se uită” cum se creează un precedent în România pe tema alegerilor primarilor.

„Sunt dezamăgit. Am o relație corectă cu domnul Tăriceanu. Îl stimez și respect. În schimb, sunt dezamăgit și de dânsul și de domnul Băsescu. Sunt doi oameni cu experiență incredibilă în politică și stau și se uită cum se creează un precedent în România cu o modificare legislativă pe alegeri cu patru luni înainte. Nu vor fi eterni. Nici PNL la guvernare. Nici PSD. Nici altcineva”, a spus, miercuri seară, Marcel Ciolacu, la Realitatea Plus.

