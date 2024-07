Politica Ciolacu, despre posibilitatea unui candidat comun PSD-PNL la prezidențiale. Nu am crezut niciun moment







Premierul Marcel Ciolacu a subliniat că actuala coaliție de guvernare PSD-PNL a demonstrat legitimitatea sa prin rezultatele obținute la alegerile locale recente. Într-o declarație făcută la România TV, Ciolacu a evidențiat necesitatea menținerii unei majorități stabile și solide și după alegerile parlamentare din 1 decembrie, considerând acest lucru esențial pentru viitorul dezvoltării României.

Urmează ani foarte importanți de dezvoltare

"Acest an de guvernare nu a dus la o scădere a scorului electoral al coaliției. Am riscat mult cu o listă comună, dar am demonstrat că actuala coaliție are încă sprijinul majoritar al românilor. Uitați-vă la ce s-a întâmplat în Franța, unde alegerile au arătat că guvernarea nu mai este legitimă. Noi am confirmat că această coaliție este legitimă și trebuie să guverneze până la alegerile din 1 decembrie. Din punctul meu de vedere, trebuie să avem o majoritate stabilă în România, pentru că urmează ani foarte importanți de dezvoltare", a declarat Ciolacu, la România TV.

Ciolacu: România merită un președinte care să respecte Constituția

Premierul a discutat și despre graba liberalilor de a-l promova pe Nicolae Ciucă pentru o candidatură la prezidențiale, menționând că nu a fost surprins și că nu a avut niciodată așteptări privind o candidatură comună PSD-PNL.

"Nu aveam nicio așteptare legată de o candidatură comună. Nu am crezut niciun moment, și nici PNL nu a crezut", a afirmat Ciolacu. El a subliniat că PSD a câștigat alegerile și că România merită un președinte care să respecte Constituția.

Premierul a subliniat importanța legitimității și stabilității guvernului actual, având în vedere provocările și oportunitățile de dezvoltare ale României în anii ce urmează. Acesta a reafirmat angajamentul său de a menține o majoritate solidă care să sprijine dezvoltarea și stabilitatea țării. Marcel Ciolacu a reiterat că PSD a câștigat alegerile și a insistat asupra necesității unui președinte care să respecte Constituția, subliniind încrederea sa în viitorul coaliției și în capacitatea acesteia de a guverna eficient până la alegerile de la 1 decembrie.