„E primul semnal pe care îl trage Parlamentul vizavi de domnul ministru Cîțu. Încă de la învestirea guvernului, domnul ministru Cîţu a primit un aviz nefavorabil din partea Parlamentului. Dl prim-ministru în acel timp, domnul Orban, primul ministru desemnat, nu a ținut cont de votul Parlamentului. Ştim activitatea din ultimul timp a domnului Cîţu și de asta, Partidul Social Democrat a vrut să revină cu un semnal de alarmă în ceea ce îl privește pe domnul ministru Cîţu, mai ales după derapajul, diferența între euro și leu și multe alte declarații pompieristice care au adus în piața de capital și au pus într-o postură destul de delicată Banca Națională”, a declarat Ciolacu.

Întrebat dacă, în opinia sa, Florin Cîțu ar trebui demis, președintele interimar al PSD a răspuns: „Categoric”.

„Categoric. Şi nici avizul primit nefavorabil în Parlament. Este o simplă recomandare. Dar, totuși, sunt niște fapte și niște derapaje la Ministerul de Finanțe care sunt evidente. Dar este decizia primului ministru, categoric.”, a adăugat Ciolacu.

Președintele Camerei Deputaților a vorbit și despre OUG 114, spunând că „este o discuție” dacă adoptarea acesteia a creat un impact negativ asupra monedei naționale.

„Ordonanţa 114 are multe prevederi, din mai multe domenii. Totuși, am înţeles că acum se vine cu un proiect de abrogare. Totuşi, aș dori să recunoaștem faptul că scoaterea ROBOR nu a adus o scumpire a creditelor către români, dimpotrivă, a adus o ordonare. Dacă în prima săptămână a fost un impact negativ asupra monedei naționale, este o discuție. Dar asta nu înseamnă dacă noi am greșit, și cei care au venit după noi trebuie să facă aceleași greșeli. Măcar să învățăm unii de la alții din greșelile făcute. Ieri, la ședința de grup reunit, am hotărât împreună cu deputații și senatorii să mergem și noi pe abrogarea Ordonanței 114. Mai mult, în acest sens sunt niște prevederi din Ordonanța 114 foarte bune pentru constructorii din România și cei care construiesc în România și ieri am și depus o lege cu prevederile din 114, să rămână în continuare valabile.”, a mai spus președintele interimar al PSD.

El a mai spus că dorește păstrarea unei singure prevederi din OUG 144, referitoare la constructori.

„O singură prevedere, cea referitoare la constructori. E o prevedere foarte bună și ar bulversa tot sistemul public de investiții.

Realizator: Dacă sunteți de acord, dumneavoastră, cei de la PSD, cu abrogarea OUG 114, înseamnă că vă recunoașteți greșeala?

Marcel Ciolacu: Nu. Este o nouă abordare și cred că au fost mult prea multe lucruri în Ordonanța 114 reglementate și poate ar trebui reglementate prin legi separate.”

Președintele Camerei Deputațil0r a făcut o analiză a guvernării PNL, spunând că aceasta „nu există”.

„Fără să fiu interpretat nici ironic, nici prea critic, până acum, guvernarea Orban nu există. Singura decizie a guvernării a fost să ne împrumutăm cu 10 miliarde şi la costuri destul de substanțiale. Cel mai mare împrumut al guvernării PSD a fost, totuși, mi se pare, de 4 miliarde”, aconchis Marcel Ciolacu.

