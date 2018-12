Iconica ciocolată elvețiană devine HALAL. Fabrica din Berna produce Toblerone în conformitate cu ISLAMUL

Halal este o reglementare a produselor alimentare islamice și înseamnă - permisă -, alimentele trebuie să respecte cerința de puritate a Coranului. Şi, prin această trasformare a trecut, la început în secret, şi îndrăgitul baton de ciocolată Toblerone.





Aşadar, Europa trebuie să se supună poruncilor musulmanilor pentru a fi armonie. Iar, în numele corectitudinii politice, batoanele iconice de ciocolată în formă triunghiulară au fost transformate în "halal" pentru a răspunde cerințelor pieței islamice. Nestlé produce deja ciocolata în mai mult de o 100 de fabrici în conformitate cu islamul.

Indiferent dacă e Londra, Tokyo, Riyadh sau New York - fiecare Toblerone, care se află sub un pom de Crăciun undeva în lume, își are locul de origine Bern-Brünnen. Dar, noutatea este că fiecare Toblerone s-a transformat în "halal", deci și pentru musulmani, așa cum le este permis.

Ingredientele și producția îndeplinesc acum standardele Halal: "Reteta inițială a lui Toblerone a rămas neschimbată". "Halal" înseamnă "permis" în arabă. Ce este halal corespunde legii Coranului. Și asta înseamnă mai mult decât renunțarea la carnea de porc sau alcool, mai mult decât sacrificarea controversată a bovinelor. "Este o filozofie a vieții", spune Mounir Khouzami din Rețeaua Arabă Elvețiană, care are drept scop promovarea relațiilor economice dintre Elveția și țările arabe.

Subiectul este încărcat politic. Companiile care folosesc sloganul "halal" se confruntă pe social media cu apeluri de boicot. Prin urmare, Mondelez se abține de la promovarea celei mai recente realizări. Certificarea Halal nu este adecvată pentru consumatorii clasici. Ei se tem să nu sperie consumatorii elvețieni de asta nu fac public.

La Nestlé, peste 100 de fabrici produc halal Nestlé. Până acum, fiecare a patra fabrica Nestlé produce sub supravegherea muftisului. Potrivit unui purtător de cuvânt, 100 de produse sunt deja halal.

Produsele Halal vor schimba piața mondială. Afacerea halal este în plină expansiune, pe măsură ce cererea crește atât de repede printre musulmani. În Franța, cu aproximativ șase milioane de musulmani, divizia Halal a depășit deja alimentele ecologice.

Schimbarea, care a avut loc în tăcere în luna aprilie a acestui an, a fost acum dezvăluită ziarului elvețian Blick. Deținută de compania americană alimentară Mondelez, toate batoanele Toblerone sunt produse în orașul elvețian din Berna. Un purtător de cuvânt al companiei explică pentru Blick că din aprilie, dulciurile respectă legea privind puritatea islamică, iar ingredientele și producția îndeplinesc acum standardele halal. Ea spune că "reteta originală a lui Toblerone a rămas neschimbată". În mod specific, certificarea halal înseamnă că procesul de producție trebuie să fie inspectat și aprobat de imami ca fiind conform standardelor islamice.

Christian Sabbagh, prima reactie dupa ce a anuntat ca pleaca de la Kanal D!

Pagina 1 din 1