Cine l-a lichidat cu adevărat pe Rasputin? Evenimentul Zilei, Nr.93 oferă cea mai recentă informație istorică

Figura lui Grigori Raspu­tin, enigmaticul favorit al familiei regale, a deve­nit subiectul a numeroa­se mituri: afirmațiile des­pre superputerile sale, implicarea unei conspirații masonice globale în spatele morții sale și chiar că el însuși a fost un agent străin. În ultimii ani, teoria „Mânia Londrei” a fost deosebit de răs­pândită în mass-media.

Țarul Nicolae avea ca amantă o balerină, Korally. Balerina era prietena prințului Iusupov care are dorința de a-l elimina pe Rasputin de care e convins că va demola țarismul. Chiar acceptă ca pe 30 decembrie 1916, seara, să vină la castelul lui, unde Rasputin urma să petreacă special pentru a o cunoaște, Complotiștii otrăvesc vinul, dulciurile după care Rasputin era înebunit. Rasputin purta zale de sârmă pe sub rasa călugărească fiindcă se mai încercase asasinarea sa. Un câine moare instantaneu după ce consumă din cina lui Rasputin. Petrecerea înaintează, Rasputin are leacurile la el și realizează că e otrăvit. La un moment dat, este împușcat și leșină.

Complotiștii cred că au scăpat de el, așteaptă cioclii, numai că se pomenesc cu el sângerând și spunând că îi va reclama Țarinei. Complotiștii se pierd cu firea, cred că Rasputin chiar e semi-zeu. El pleacă spre ieșire, iese în curtea Palatului, dar Iusupov ia buzduganul său moștenire de familie și îl ucide fără milă. Alți conjurați au tras focuri de armă în special în ceafa lui Rasputin pentru a fi siguri că a murit. Craniul, mandibula sunt sfărâmate, creierul lui Rasputin e împrăștiat. Cioclii sparg gheața pe Neva și îl aruncă acolo.

Iusupov era prieten cu un ofițer britanic detașat la Petersburg, care, evident, era spion britanic. Cei doi fuseseră colegi de studii și se vizitau. Rasputin fusese agent al Germaniei, plătit să slăbească intern Rusia din punct de vedere militar, Germania știind că Rasputin era indispensabil la curtea Țarului Nicolae II, pentru că putea să vindece crizele de hemofilie ale țareviciului Aleksei și era confident al Țarinei Alexandra Feodorovna. Așadar, eliminarea lui Rasputin putea readuce Rusia la potențialul necesar în Primul Război Mondial. Expertiza balistică recentă a arătat că un glonț tras în ceafa lui Rasputin care a provocat o rană fatală a provenit dintr-un pistol de fabricație engleză!

Numai că, Germania va folosi un al doilea as din mânecă, Lenind în 1917. Revoluționarii ruși mergeau pe linia britanică, iar contrarevoluția din octombrie 1917 a lui Lenin și Trotki a reușit să scoată Rusia din război prin pacea separată de la Brest-Litovsk din 3 martie 1918. Numai că Rusia Țaristă va deveni Rusia Sovietică și apoi URSS, ceea ce va strica socotelile Germaniie dar și ale celor de pe Wallstreet..banii lor au reconfigurat Rusia nu au îngropat-o prin contrarevoluție!

