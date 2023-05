Cine este „regizorul electoral” al Turciei

Înaintea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor din Turcia, care va avea loc pe 28 mai, Oğan vrea să-și asigure un minister, în timp ce președintele Recep Tayyip Erdoğan și rivalul său Kemal Kılıçdaroğlu își doresc sprijinul celor 2,8 milioane de alegători ai săi, care au reprezentat aproximativ 5,2% din voturile de duminică.

Echipa lui Kılıçdaroğlu a spus luni că discuțiile anterioare cu Oğan au sugerat că există loc de cooperare, potrivit Politico. Populistul islamist Erdoğan a câștigat duminică primul tur al alegerilor din Turcia cu 49,5% (27,1 milioane de voturi), dar lupta finală se va da în al doilea tur de scrutin, deoarece nu a reușit să asigure cele 50 plus unu procente necesare pentru victoria definitivă.

Principalul său rival, Kılıçdaroğlu, care îl va înfrunta în două săptămâni, a obținut 44,9% (24,6 de milioane de alegători). Această confruntare îl pune pe Oğan într-o poziție de forță, deoarece atât Erdoğan, cât și Kılıçdaroğlu au văzut beneficiile valorificării valului naționalist al Turciei în alegeri.

Erdogan are deja o alianță cu partidul naționalist MHP ca principal partener de coaliție, în timp ce sprijinul pentru partidul său de guvernământ AK scade. Într-adevăr, președintele în vârstă de 69 de ani a condus o campanie distinct naționalistă, subliniind priceperea militară a țării, industria de apărare și făcând eforturi pentru o mai mare autonomie energetică. În egală măsură, Kılıçdaroğlu a făcut echipă cu Partidul Naționalist pentru cursa prezidențială din acest an, încercând, de asemenea, să profite de spiritul „instrumentului politic din jurul drapelului” Turciei.

Oğan joacă și îi ține pe cei doi rivali în șah

„De la început, s-a părut că alegerile se vor încheia cu un al doilea tur, iar naționaliștii turci și susținătorii lui Atatürk vor fi factorii de decizie în al doilea tur”, a spus el reporterilor peste noapte, în timp ce rezultatele veneau, referindu-se la fondatorul organizației, republica turcă modernă. „Am spus că naționaliștii turci vor avea dreptate în cadrul acestor alegeri”.

Originar din orașul Iğdır din estul îndepărtat, lângă granița cu Armenia, Sinan Ogan a fost un rebel în mișcarea naționalistă. Este un fost parlamentar, care a fost exclus din MHP, aliații naționaliști ai lui Erdogan. Strategic, el pledează pentru întoarcerea refugiaților sirieni și insistă că nu trebuie să se acorde concesii partidelor kurde pe care le asociază cu grupuri teroriste. Înainte de alegeri, el a fost sincer și a spus: „Vom vorbi despre revendicările noastre cu partidele cu care stăm la masă. Evident că nu vom fi parteneri gratuit. Vom avea cereri, precum ministerele.”

Alegerea unei părți

În ceea ce privește cursa din 28 mai, el își ține cărțile aproape de piept și spune că va avea consultări cu colegii săi. Presa turcă a scris că a primit apeluri telefonice atât de la Kılıçdaroğlu, cât și de la fostul prim-ministru Binali Yıldırım, unul dintre greii lui Erdogan din partidul AK. Făcând aluzie la o potențială relație, Engin Özkoç, vicepreședintele grupului din cadrul partidului CHP al lui Kılıçdaroğlu din parlament, a declarat că discuția telefonică dintre Kılıçdaroğlu și Oğan a fost foarte pozitivă.

„Nu cred că avem divergențe în opiniile noastre față de așteptările alegătorilor. Nici eu nu cred că avem diferențe în poziția noastră națională”, a declarat el pentru HalkTV, susținătoare a opoziției. Una dintre discuțiile cheie va implica problema extrem de sensibilă a minorității kurde a țării, deoarece relațiile dintre tabăra naționalistă și kurzi sunt ostile.

Deși Erdoğan are o alianță cu partidul radical islamist kurd HÜDA-PAR, aceasta nu este crucială pentru numărul de alegători. Întrebarea mai dificilă va fi dacă Oğan și suporterii săi se pot vedea cu adevărat ochi în ochi cu Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu s-a bucurat de un sprijin foarte puternic din partea partidului pro-kurd HDP, care l-a ajutat să câștige masiv în orașe din est, cum ar fi Diyarbakır și Van, și nu dorește să pericliteze sprijinul kurd în turul doi cu o alianță naționalistă greșită.

În declarațiile sale publice, Oğan este extrem de precaut cu privire la problema aliaților kurzi ai lui Erdoğan și Kılıçdaroğlu. Totuși, el a spus că poziția sa este mai nuanțată decât pur și simplu să ceară unui partener să nu colaboreze cu partidele kurde. „Am stabilit principiile”, a spus el peste noapte. „Unul dintre aceste principii a fost acela de a ne distanța de alte partide care nu se distanțează de organizațiile teroriste. De la început, am fost împotriva ideii că HDP și HÜDA-PAR sunt cheia politicii. Dacă am fi avut doar această condiție, am fi putut spune: „Dragă Kılıçdaroğlu, să renunțăm la HDP!’ Dar nu este o ecuație atât de ușoară.”Acum așteptați-vă ca Oğan să se bucure de cele 14 zile ale sale de faimă.