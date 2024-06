International Cine este Raia Nazarian, noul președinte al Adunării Naționale de la Sofia?







De la un deputat fără experiență parlamentară, la vicepreședinte al celui mai mare grup parlamentar, parte a echipei de negociere pentru guvernul GERB și președinte al celei de-a 50-a Adunări Naționale. Așa sună pe scurt ultimii doi ani pentru Raia Nazarian, care a fost aleasă, la 20 iunie, să conducă noul Parlament de la Sofia.

Alegerea s-a făcut la propunerea personală a liderului celui mai mare grup parlamentar, Boiko Borisov, și cu voturile GERB, Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți și ale formațiunii „Există un astfel de popor”.

A apărut pe scena politică în vara anului 2022

Raia Nazarian, în vârstă de 38 de ani, s-a născut în Varna, dar locuiește și lucrează în Sofia. A absolvit dreptul la Universitatea pentru Economie Naționlă și Mondială și și-a început cariera la cabinetul de avocatură al lui Menko Menkov, care este avocatul liderului GERB, Boiko Borisov. În prezent, ea are propriul cabinet de avocatură, unde lucrează cu colegul său de partid Tervel Georgiev, ales și el deputat în acest parlament.

Pentru prima dată, ea a apărut pe scena politică în vara anului 2022, când Boiko Borisov a prezentat fețele „inteligente și frumoase” ale GERB pentru viitoarele alegeri pentru cea de-a 48-a Adunare Națională de la Sofia, scri ziarul bulgar Dnevnik.

Atunci, ea a ocupat locul doi pe lista GERB - UFD pentru districtul 24 din Sofia, fiind în urma experimentatului deputat Toma Bikov.

Dintr-un articol al lui Bikov din 2021, rezultă că ea a fost avocata lui într-un proces intentat împotriva sa de BOEŢ pentru o declarație pe Nova TV că organizația a fost finanțată de bancherul Ţvetan Vasilev din cauza articolelor critice despre casa legată de Borisov din Barcelona din publicația catalană „El Periodico”.

Cariera juridică a propulsat-o pe Nazarian în politică

Cea de-a 50-a Adunare Națională va fi a treia în care Raia Nazarian este deputat. Ea a fost membră a Comisiei pentru afaceri juridice, iar în cea de-a 49-a Adunare Națională a fost și președintele Comisiei pentru prevenirea și combaterea corupției.

În ultimul parlament, ea a participat în trei dintre comisiile temporare - cea privind imunitățile lui Boiko Borisov, Daniel Alexandrov, Kiril Petkov și Dimităr Avramov. A mai participat la Comisia pentru protestele împotriva Uniunii Bulgare de Fotbal, pentru Martin Bojanov, precum și pentru scandalul de la Agenția Vamală - toate demarate cu mare interes, dar fără a obține vreun rezultat.

Ascensiunea ei în politică a început după alegerea Desislavei Atanasova ca judecător constituțional, în ianuarie 2024, după care Nazarian, împreună cu Temenujka Petkova și Denița Sacheva, au devenit vicepreședinte ale grupului parlamentar al GERB. După cum a prezis Borisov cu doi ani mai devreme, așa s-a întâmplat - iar Raia Nazarian s-a trezit în rolul de principal jurist al GERB care se ocupă de reforma judiciară.

Nazarian a acuzat că i-au furat textele

În martie 2024, ea, Petkova și Saceva au fost numite de liderul partidului, drept principalii negociatori pentru rotația cu reprezentanții „Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democrată” - discuții care s-au încheiat cu prezentarea unei componențe necoerente a Consiliul de Miniștri și fără o rotație.

În această perioadă, Nazarian s-a dovedit a fi în centrul unei controverse privind selecția întârziată a membrilor noii Comisii pentru Combaterea Corupției, care trebuia să înceapă să funcționeze la începutul lunii martie. Atunci, reprezentanții coaliției au cerut GERB să depună în comun regulile de procedură pentru selecția membrilor, dar acest lucru nu s-a întâmplat, iar coaliția a depus singură proiectul de hotărâre.

Din această cauză, Nazarian i-a acuzat că i-au furat textele și a depus un alt proiect de hotărâre, împreună cu Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți. Ulterior s-a anunțat că GERB și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți au prezentat o versiune în care există critici la adresa Comisiei Europene.

Câteva luni mai târziu, în iunie, aceeași echipă de negocieri a condus discuțiile privind formarea unui guvern cu cea de-a 50-a Adunare Națională.

Raia Nazarian este de partea celor sancționați de SUA

În ajunul primei sale întâlniri, liderul GERB a spus că alegerea lui Nazarian ca președintă este o condiție pentru continuarea negocierilor cu cabinetul.

Partidul Socialist Bulgar și „Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democrată” au anunțat deja că nu o vor susține, iar, recent, fostul copreședinte al uniunii democratice Hristo Ivanov a vorbit despre apropierea dintre Nazarian și președintele DPS, Delian Peevski.

„Doamna Nazarian, sub îndrumarea expertă a lui Delian Peevski, va scrie Legea privind sistemul judiciar. Am monitorizat asta. Luați-o ca relatare de martor - de acolo, din această movilă de termite, vedeți cum se întâmplă lucrurile. Doamna Atanasova are mult mai mult caracter și substanță comparativ cu mulți alți oameni. Nu vreau să mă concentrez în mod special pe doamna Nazarian. Este o persoană tânără, sper că va folosi bine timpul pe care îl are înaintea sa”, a comentat Ivanov într-un interviu pentru podcastul „Justiție pentru toți".

La începutul lunii iunie, Raia Nazarian declara că sancțiunile impuse în baza legii globale Magnitsky, în temeiul căreia Delian Peevski și fostul ministru de finanțe de la GERB, Vladislav Goranov, au fost sancționați, nu au nicio valoare în Bulgaria.

În același interviu, Raia Nazarian a recunoscut că autoritățile americane ar fi putut fi induse în eroare „într-un mod josnic și necinstit” și a spus că SUA impun mai întâi sancțiuni și apoi examinează dovezile și, prin urmare, nu trebuie trase concluzii. "Lista Magnitsky nu este o formulă juridică care să aibă valoare în Bulgaria. Noi nu știm dacă au dovezi", a spus Raia Nazarian pentru Nova TV. Articol de Yordanka Veselinova, Traducerea: Rador Radio România