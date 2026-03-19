Cine este Marius Bilașco, înlocuitorul lui Mauro Pederzoli la Rapid, în funcția de director sportiv

Mauro Pederzoli nu va mai continua la Rapid din vară, în locul lui fiind dorit Marius Bilașco, care ar fi bătut, deja, palma cu liderul din SuperLiga. Cine este, de fapt, viitorul director sportiv al giuleștenilor.

Marius Bilașco s-a născut pe 13 iulie 1981 și a evoluat ca atacant. Debutul său în fotbalul profesionist a avut loc în România, la FC Argeș, club unde a făcut primii pași importanți în cariera de jucător.

Ulterior, parcursul său a continuat în primul eșalon, unde a acumulat experiență și vizibilitate prin evoluțiile constante din campionatul intern.

Unul dintre cele mai importante momente din cariera lui Marius Bilașco a fost perioada petrecută la Unirea Urziceni. În sezonul 2008–2009, clubul a câștigat titlul în România, o performanță extraordinară, la momentul respectiv, în competiția internă.

În aceeași perioadă, Unirea Urziceni a avut și un parcurs european important. În Liga Campionilor 2009–2010, echipa a obținut o victorie în deplasare împotriva lui Rangers, într-un meci încheiat cu 4–1. În acel joc, Bilașco a marcat un gol, contribuind la unul dintre rezultatele remarcate ale clubului în competițiile europene.

După perioada de la Unirea Urziceni, Marius Bilașco a semnat cu FCSB. Aici a continuat să joace în competițiile interne și în meciuri din cupele europene.

Cariera sa a inclus și experiențe internaționale. A evoluat în Germania, la Energie Cottbus, și în China, la Tianjin Teda. Aceste transferuri au completat un parcurs profesional desfășurat atât în România, cât și în afara țării.

Marius Bilașco a fost convocat și la echipa națională a României, pentru care a adunat cinci selecții.

Deși nu a fost un jucător constant în echipa de start, prezența sa în lot a confirmat nivelul atins în perioada de vârf a carierei.

Marius Bilașco s-a retras din activitatea de jucător în anul 2013, chiar de la Rapid. După încheierea carierei pe teren, acesta a făcut tranziția către zona administrativă din fotbal.

În prezent, el ocupă funcția de manager sportiv la CFR Cluj, club aflat constant în lupta pentru trofee și participări europene.