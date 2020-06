Cezar Elisei a decis să plece, pe jos, într-un pelerinaj, din orașul natal până la Constanța. Potrivit Ziarul de Iași, bărbatul ține post negru pe tot parcursul călătoriei și consumă doar apă. Ieșeanul a devenit cunoscut după ce a reușit să slăbească și a lansat o carte despre alimentație.

Așadar, Cezar Elisei va parcurge intergral această rută pe jos și a ajuns deja la Galați. Până acum, a parcurs 220 de kilomteri, a spus el, iar distanța totală între Iași și Constanța este de 410 kilomtrei. Ieșeanul și-a propus să ducă pelerinajul său la bân sfâșit în zece zile.

„Mă simt extraordinar de bine, singura problemă era somnul, că nu reușeam să mă odihnesc” a spus el.

Pelerinaj Pedestru Iași-Constanța 410km | 10 zile | doar cu apă! By Cezar Al Elisei Ziua 6 Ziua 6: Start ✅ Pelerinaj Pedestru Iași-Constanța410km | 10 zile | doar cu apă! By Cezar Al EliseiPlecăm din Galați către Brăila 💙Zi faină să aveți! Vă așteptăm la plimbare!! Publicată de Meridiane Publishing pe Marţi, 23 iunie 2020

Cezar Elisei este și jurnalist și a publicat o carte în care a relatat povestea sa de viață. Volumul publicat este despre alimentație în contextul ideologiei creștine.

„Povestea mea începe undeva pe la începutul lunii noiembrie 2013. Aveam 108 kilograme. Şi începeam să mă obişnuiesc cu gândul că sunt… mare! Un bărbat adevărat e… mare! Mănâncă mult, bea mult şi face ce vrea el! Adică se încăpăţânează să fie totul aşa cum îşi doreşte el. Cu cât nu ține cont de nimic, cu atât e mai bărbat”, a scris el în prefața lucrării „Calea Mea”.

Potrivit Google Maps, distanța pe jos între Iași și Constanța s-ar parcurge în 82-85 de ore, fiind disponibile trei variante de traseu.

„Mă numesc Cezar Elisei.

Numele meu a fost legat de activitatea jurnalistică în ultimii 13 ani, inițial lucrând în presa scrisă, pentru ca ulterior, timp de 10 ani, să-mi desfășor activitatea în cadrul unei televiziuni naționale.

Recent am debutat și ca autor al cărții – „CALEA MEA. Dietă creștină și alimentație naturală” – a cărei lansare poate fi considerată ca având succes, ținând cont că în doar 40 de zile au fost vândute/ distribuite un număr de 1000 de exemplare, atât în țară, cât și în străinătate.

Am finalizat scrierea acestei cărți în urmă cu patru ani; în urma unor frământări fizice și sufletești am decis că pentru mine și familia mea se impunea o schimbare fundamentală. Am căutat mult o metodă prin care să slăbesc (aveam 108 kilograme); pur și simplu am hotărât să renunț la fumat, la consumul de alcool, în mare parte la consumul de carne și al produselor procesate, al dulciurilor. În câteva săptămâni mi-am format o idee despre ce este vorba și am reușit ca în alte câteva săptămâni să renunț, rând pe rând, la fiecare dintre cele enumerate mai sus.

Rezultatul? O mult râvnită stare de bine, de foarte bine, din punct de vedere fizic. Am reușit să ajung la 80 de kilograme (de atunci până acum m-am stabilizat la 84 kg, unde mă simt cel mai bine); am renunțat la intoxicante și m-am dedicat în modul cel mai serios unei vieți echilibrate.

Acesta a fost însă doar un aspect al schimbării mele. Pentru că aceasta a fost de fapt mai ales de natură mentală/ spirituală (…)”, se arată în biografia lui Cezar Elisei, potrivit cariera.uaic.ro.