Copreședintele USR Plus Dan Barna a anunțat marți că își retrage candidatura pentru șefia Camerei Deputaților, propunându-l pentru acest post pe liderul deputaților USR, Cătălin Drulă, exprimându-și speranța că astfel se poate depăși blocajul în negocierile cu PNL pentru formarea coaliției de guvernare.

„Sunt IT-ist, fost olimpic la informatică. Am studiat în Canada, la University of Toronto unde am fost admis cu o bursă de merit în anul 1999. Am o diplomă de licență (B.Sc.) și una de master (M.Sc.), ambele cu specialitatea Computer Science.

După ce am terminat facultatea, am revenit în țară în 2005 și de atunci am fost implicat în proiecte antreprenoriale în IT. Mai întâi, un proiect propriu prin care am dezvoltat de la zero o platformă de comunicare prin Bluetooth (tehnologie studiată în teza mea de master de la Toronto). Ulterior, am lucrat pentru o serie de startup-uri situate în California pe mai multe tehnologii inovatoare, precum receptoare TV în software sau roboți pentru teleprezență.

Ultimul proiect la care am lucrat a fost un sistem de livrare de produse medicale (sînge, plasmă, coagulanți) cu avioane fără pilot, automatizate, care în prezent este operațional în Rwanda. Prin intermediul telefonului mobil, în cazurile de urgență (în special hemoragii post-partum) se comandă sîngele pentru transfuzie care este imediat încărcat într-un avion-dronă care zboară cu 100km/h și livrează pachetul la destinație (până la 70km distanță) în mai puțin de o oră.

În același timp, în ultimii ani m-am implicat în societatea civilă. Împreună cu alți cetățeni activi am monitorizat proiectele de infrastructură de transport, în special construcția de autostrăzi. Am fondat Asociația Pro Infrastructură, cel mai activ ONG din domeniu, care realizează filmări aeriene ale șantierelor de construcții și monitorizează progresul lor.

A ieșit în stradă după tragedia Colectiv

Am protestat în stradă la Colectiv, moment în care nu-mi închipuiam că voi ajunge să fac parte din guvernul care a urmat. Am avut o discuție cu premierul Cioloș în care mi-a cerut idei despre domeniul infrastructurii de transport. După discuție mi-a propus să mă alătur echipei sale în calitate de consilier pe probleme de infrastructură. A fost o decizie pe care am luat-o greu, dar a cîntărit mult încrederea în onestitatea și profesionalismul lui Dacian Cioloș.

În guvern, prima prioritate a fost să deblocăm șantierele mari de autostrăzi care erau sistate și îngropate în birocrație și formalități neefectuate (exproprieri, acorduri, avize de mediu). Ne-am concentrat pe o debirocratizare a sistemului de avizare a infrastructurii de transport, concretizată în Ordonanța de Urgență 7/2016, ca urmare a unui efort pe care l-am coordonat. Ulterior, am promovat și susținut neîncetat idei și proiecte de reformare și profesionalizare a gestionării investițiilor în infrastructură.

Mai sunt desigur, multe de făcut, mai multe decât am putut face în 10 luni cu un sistem în față care nu e încă reformat. Am văzut în acest an administrația dinăuntru, am reușit împreună cu colegii mei entuziaști să facem unele breșe și să avem succese de etapă. Dar pe termen mediu și lung e nevoie de mai mult. E nevoie de susținerea politică a unui proiect de reformă a administrației publice.

Am realizat în ultimele luni că fără implicarea noastră, ca generație, lucrurile nu se vor schimba. O clasă politică nouă și curată nu va apărea magic, ci numai dacă oameni ca noi nu vor mai sta pe margine. Am venit la USR împreună cu mai mulți colegi din guvernul Cioloș ca o continuare firească pentru că ne-am regăsit în valori și principii comune. Cred că proiectul USR este o șansă extraordinară să facem politică altfel: onest, competent și cu interesul public pe primul loc”, a scris Cătălin Drulă pe pagina oficială a USR.

Cătălin Drulă, legături cu securitatea?

Tatăl său, Gheorghe Drulă a fost numărul doi în firma Felix Telekom, de altfel controlată de generalul SIE în rezervă Teodor Ilieș. Gheorghe Drulă în seconda pe Traian Mihu, care până în anul 2015 a fost director general, ulterior devenind administratorul firmei. Drulă l-a urmat mai departe luând funcția de consilier al administratorului.

Tot în anul 2015, Cătălin Drulă devenea consilier personal al premierului Dacian Cioloș, pe teme de infrastructură, deși CV-ul și pregătirea nu îl recomandau pentru acest post. Câțiva ani mai târziu, în 2019, Cătălin Drulă devenea coordonatorul campaniilor electorale la alegerile europarlamentare, dar și la alegerile przeidențiale.

În Camera Deputaților, Cătălin Drulă a fost ales președinte al Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor și membru al Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură.

Jurnaliștii de la PSNews au scris că în timpul lui Ceauşescu, Teodor Ilieş a fost unul dintre ofiţerii CIE implicaţi în operaţiunile AVS (aport valutar special). Intitulat „Imperiul securității din spatele useristului Cătălin Drulă”, jurnaliștii au făcut legătura între Cătălin Drulă și afacerile tatălui său.

„Firma Felix Telekom controlată de generalul SIE în rezervă Teodor Ilieş a fost înfiinţată în 1 aprilie 1992. Printre membrii fondatori s-a numărat Bancorex — 20%, Felix Computers — 20%, Teleconstrucţia SA — 20%, Telrad Telecommunication & Electronic Industries din Israel — 20% şi Terra SA — 20%. Ultima dintre firme este întreprinderea prin intermediul căreia Securitatea făcea tranzacţiile cu armament, spune Digi. (…) În timpul lui Ceauşescu, Ilieş a fost unul dintre ofiţerii CIE implicaţi în operaţiunile AVS (aport valutar special).

Una dintre acoperirile lui Ilieş a fost aceea de diplomat în Elveţia. Acum generalul Ilieş face şi consultanţă pentru firmele de armament. Managerul companiei Felix Telekom se numeşte Traian Mihu. Până la Revoluţie a fost directorul tehnic al ICE Felix — întreprindere de comerţ exterior, care producea calculatoare. Acesta apare şi el în nişte combinaţii foarte interesante legate de firmele acoperite ale Securităţii din Elveţia. (…) Cofondator al Felix Telekom este şi Gheorghe Florin Caspruf (prin Terra SA). Acesta a deţinut compania SC Forte Company SRL care apare în dosarul Microsoft. În aceasta firmă acţionar apărea la acea vreme şi administratorul de azi al firmei lui Ilieş, Traian Mihu”, dezvăluia Flux 24.

Firma Felix Telekom este abonată la contracte cu statul.„Doar luna trecută, Felix Telekom SRL, firma patronată de generalul în rezervă Teodor Ilieş, a primit fără licitaţie un contract de 3,7 milioane de lei pentru mentenanţa reţelei naţionale de educaţie. Fostul general SIE a venit cu o ofertă de preţ de cinci ori mai mică decât valoarea estimată de autoritatea contractantă. Firma acestuia a primit în ultimii ani peste 200 de contracte cu statul, în valoare totală de peste 60 de milioane de euro” – transmitea recent și Antena 3.