În ultimii ani, adolescenții internauți au fost inspirați de curentul trap, un gen muzical venit din Statele Unite. Trap-ul este mix de rap și muzică electronică, iar accesul facil la tehnologie le-a oferit posibilitatea copiilor români să devină cântăreți, deci mai mult decât vloggeri. La fel ca în cazul Selly, Abi Talent este un exemplu în acest sens.

Ironizat pentru numele de scenă, versurile, modul de exprimare și înfățișarea de manelist, Abi Talent spune că face muzică trap. Are 18 ani, doar 8 clase, dar se laudă că este plin de bani. „Hitul” său este „Papucii Gucci”, se mândrește că este „țigan” și că are creier „de 14 facultăți”, discurs asemănător cu cel al lui Andrei Versace, alt bufon care devenise viral în urmă cu câțiva ani.

„Eu sunt țigan. Cu astea 8 clase ale mele, am creier de 14 facultăți. Ei zic de mine: uite ce cântă, dar în timpul ăsta eu număr bani și ei mănâncă pateu. Sunt fenomen de câteva luni, de 6 luni. Am văzut treaba asta cu trap-ul. Am zis: de ce să-ii las pe ăstia să facă greșit, când pot să fac eu, să fie bine. Am zis „abi talent” pentru că în România prinde „abi talent”, prinde talent, finețe, de-astea, manele. Și maneaua este trap, numai că este turcească. Sunt țigan, știu ce e. Eu scriu versurile, nu ar mai fi natural dacă le-ar scrie altcineva. Mă cred…în momentul ăsta, sunt cea mai mare vedetă. Eu am cea mai mare atenție în momentul ăsta, sunt cel mai natural, nu mă prefac. Mai am 3 frați, frații meu s-au obișnuit că sunt vedetă”, a declarat Abi Talent pentru „Star Magazin”.

Abi Talent a abandonat școala la 14 ani

Numele din buletin al lui Abi Talent este Alberto Panțic. Provine dintr-o familie controversată din Buzău, aflată în atenția procurorilor și care s-a răfuit de-a lungul timpului cu clanurile țigănești din oraș. Abi Talent a absolvit Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Buzău, cu media 6,97, pentru a face zeci de milioane de vizualizări pe Youtube și pentru a cânta la evenimente, în schimbul a 3.000 – 4.000 de euro pe concert, informează Cancan.

„Acum trei luni a ieșit pe piața muzicală melodia «Papuci Gucci», melodie care m-a pus pe primul loc în trending, acolo unde am și rămas mult timp. Mă ascultă fel și fel de oameni, puști de generală, de liceu și golani. Îmi place asta. Talentul meu nu se referă doar la talentul muzical, eu când zic: «talent», zic: «haz, finețe, caracter». De acolo vine numele meu, Abi Talent”, a declarat Abi, cu mai multă vreme în urmă, pentru spynews.ro.

Abi Talent, atac la adresa lui Alex Velea

Abi Talent, puștiul cu zeci de milioane de vizualizări pe Youtube este pus pe scandal. Chiar el a recunoscut-o în online zilele trecute, unde a lansat o serie de ironii și acuzații la adresa lui Alex Velea.

„M-am trezit cu chef de scandal, deci… În general, nu prea bag necunoscuți în seamă, dar acum fac o excepție. Dragă Bhighidi boom shaka laka e fierbinte ca vara, hai să vorbim ceva. Eram eu prin mall Băneasa și îl văd pe al nostru necunoscut, Alexandru Velea, cum vine spre mine îmbrăcat într-un trening Gucci, practic copilul meu”, a declarat Abi Talent.

„Păi bă, tu ai 40 de ani, eu am 19. În al doilea rând, porți șosete peste blugi. A, și n-am nimic cu Lino, să nu mă înțelegeți greșit, dar tre` să zic ceva ce știe și el. Velea, spune-ne cum nu-i dădeai nici bani de Uber lui Lino până să scoată Panamera. Și când a devenit cunoscut, repede ai zis că gata, e copilul tău. Nu vă mai puneți cu mine, copiii mei, că zic tot. Zic să nu îți mai faci dread-uri și să te crezi trapper la vârsta ta. Ai grijă de copiii tăi, că sunt frumoși și e păcat de ei să ajungă să aibă o mentalitate ca a ta. Și nu te mai băga în clipurile lui Lino cu japca, lasă-l să le facă singur. Și te salută tata. Eu fac număr mic de 100k într-o oră. Voi?”, a mai notat puștiul în online.

Te-ar putea interesa și: