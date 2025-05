Cine e tânărul premiat pentru "Cel mai bun debut" la Gala UNITER

Alex Ianăși este absolvent al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București (promoția 2021-2024, specializarea Regie de Teatru).

Debut cu "Elif și Ploaia” la Oradea

Și-a făcut debutul în teatru instituționalizat cu spectacolul „Elif și Ploaia” la Oradea, recent. "Încerc să fac tot posibilul pentru a crea un teatru util. Un teatru care să nu fie un exerciţiu artistic, artă de dragul artei, evadare din realitate... Un teatru care deschide ochii spectatorului, care îl face să se mire şi să se îngrozească de realitatea în care trăim. Un teatru care îl provoacă pe spectator să înţeleagă contradicţiile societăţii noastre. Astfel încât apoi să se simtă dator să o transforme”, spunea tânărul regizor.

Înainte de a deveni regizor, Alex Ianăși, s-a gândit să devină actor. O carte i-a schimbat traiectoria. Un volum coordonate de George Banu: "Teatrul de artă, o tradiţie modernă". Din acea carte a aflat că în teatru există un regizor. "Și acolo am aflat de Giorgio Strehler. Și am refuzat mult timp să îi văd filmările spectacolelor, căci nu mă interesau. Mă interesa ce avea de zis despre teatru, spectacolele puteau fi prostii, din partea mea. De la el am preluat ideea unui teatru poetic și politic, al transformărilor materiale istorice, dar și înspre transformarea de către spectator a societății", spunea Alex Ianăși ]ntr-un interviu dat bihon.ro.