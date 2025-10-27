HAI România! Cine Conduce România? De la Tăriceanu și Gittenstein la Piramida Globalistă







România a fost vândută statelor străine (Austria, Franța, Italia), nu doar companiilor private. Cea mai mare escrocherie, Fondul Proprietatea, orchestrată de figuri controversate precum Tăriceanu și Mark Gittenstein. Samsarii au profitat pe spatele românilor. Statul paralel, sistemul economic piramidal, branșează bugetul României la interese externe (Pfizer, Monsanto, Distrigaz). Big Pharma adaugă o nouă bază piramidei prin crearea de "bolnavi cronici".

