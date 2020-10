Cântăreața Anda este orășancă. Atât în emisiunea Ferma, cât și în viața reală. A spus-o în fiecare interviu sau declarație pe care le-a oferit presei în ultima perioadă.

„Niciodată nu am refuzat o provocare, niciodată nu am spus „nu pot”. Sunt o persoană ambițioasă, am un stil de viață activ și sănătos, fac mult sport și sunt mereu pe fugă cu toate activitățile mele, așa că nu mă sperie gândul de a avea provocări zilnic. Știți cum am spus mereu „poate fata”, așa că asta voi și arăta”, a spus Anda Adam într-un interviu.

Echipată în ținute sport sexy, producție proprie ( n.r. artista are propriul brand de costume de baie și echipamente feminine de fitness), Anda Adam a răspuns provocărilor din timpul emisiunii. Abia acum s-a aflat marele ei secret. Anda Adam. Nu a mers singură pe platourile de filmare ale „Fermei”.

