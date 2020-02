Îndrăgitul actor Florin Călinescu este un nume greu în teatrul și filmul românesc și a câștigat un plus de capital de simpatie în ultimii 25 de ani, de când PRO TV a devenit pentru el o a doua casă. Pe micul ecran este jurat la „Românii au talent”, unde este sarea și piperul emisiunii. Celebrul actor a povestit pentru libertatea.ro cum a început drumul lui profesional.

”De la 4-5 ani, educatoarea m-a distribuit într-o serbare… și de atunci am știut că vreau să fiu actor și peste ani. Mi-am propus să dau o singură dată la teatru, iar dacă nu intram… să mă întorc la Timișoara. Am intrat din prima și Dumnezeu mi-a arătat că asta este ceea ce trebuie să fac pe mai departe”, a declarat, pentru Libertatea, Florin Călinescu.

Deși pare greu de crezut, Florin Călinescu nu s-a lăsat inspirat de vreo persoană în carieră: „Nu am avut nici un mentor. Îți poți crea unul, dar nu te ajută în mod real. Te uiți la filme, la piese bune, la orice e important în această lume. Dar e important să vezi dacă în tine există resursa să faci ceva. Nu am avut mentor, dar am avut o profesoară care mi-a rămas în suflet de-a lungul anilor”, a precizat actorul.

