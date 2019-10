Cine a avut ideea trecerii la ora de vară şi de iarnă?

De data asta este acea noapte din an cu bucurie, căci vom dormi cu o oră în plus. Dar vara? Când trebuie să schimbăm ora din nou şi să dormim mai puţin? Până la urmă, cui i-a dat prin cap să facă o asemenea schimbare, de două ori pe an?