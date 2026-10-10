Sezonul Balanței aduce, potrivit astrologului Leslie Hale, o perioadă favorabilă pentru cinci zodii până pe 23 octombrie 2026: Leu, Balanță, Gemeni, Vărsător și Săgetător. Analiza publicată de YourTango leagă această etapă de accentul pus pe relații, viața socială, comunicare, bani și planuri personale.

Perioada este asociată în astrologie cu tranzitul Soarelui prin Balanță și include câteva momente importante, între care Luna Nouă din 10 octombrie. În același timp, Venus a intrat în mișcare retrogradă pe 3 octombrie, iar Mercur urmează să intre în retrogradare pe 24 octombrie, după încheierea sezonului Balanței.

Pentru Lei, sezonul Balanței pune accent pe comunicare, relațiile cu frații, vecinii și persoanele din cercul apropiat. Leslie Hale susține că perioada poate aduce mai multe întâlniri, activități în comunitate și oportunități de a afla informații importante.

Luna Nouă din 10 octombrie este considerată un moment relevant pentru comunicare și relații. În paralel, Venus retrogradă poate readuce în atenție persoane din trecut sau poate determina schimbări legate de locuință și viața personală.

Spre finalul perioadei analizate, atenția se mută și asupra carierei. Astrologul indică posibilitatea ca unii nativi să preia conducerea unui proiect sau să acorde mai multă atenție căutării unui loc de muncă.

Pentru nativii Balanță, tranzitul Soarelui prin propriul semn coincide cu perioada aniversară și este interpretat ca un moment în care atenția se concentrează mai mult asupra propriei persoane și asupra obiectivelor personale.

Data de 10 octombrie este evidențiată prin Luna Nouă în Balanță. Potrivit analizei, aceasta poate favoriza interacțiunile sociale și întâlnirile cu prietenii.

Venus retrogradă, care începe pe 3 octombrie, activează în cazul Balanțelor zona financiară în interpretarea astrologică prezentată de Hale. Perioada poate fi folosită pentru reevaluarea bugetului, a cheltuielilor și a modului în care sunt administrate resursele.

Pentru Gemeni, Balanța activează, în interpretarea astrologică, zona asociată iubirii, prieteniei și activităților recreative. Nativii acestui semn sunt descriși ca fiind mai predispuși să petreacă timp cu prietenii sau cu o persoană de care sunt interesați.

Luna Nouă din 10 octombrie este considerată un moment favorabil pentru întâlniri și activități sociale. În plus, perioada de retrogradare a lui Venus poate determina o reevaluare a relațiilor și a valorilor personale.

Comunicarea este un alt punct important. Jupiter și Marte în Leu sunt asociate, în analiza lui Hale, cu mai multe interacțiuni cu rudele, vecinii și colegii, dar și cu oportunități de networking.

Pentru Vărsători, sezonul Balanței este asociat cu zona călătoriilor, educației, studiului și dezvoltării personale. Luna Nouă din 10 octombrie se produce în aceeași zonă a hărții astrologice, iar astrologul indică posibilitatea unor călătorii sau a unor planuri pentru o deplasare viitoare.

Relațiile personale și profesionale capătă, de asemenea, importanță. Jupiter și Marte în Leu sunt interpretate ca factori care pot aduce oportunități prin intermediul partenerilor.

Pe plan profesional, Venus și Mercur în Scorpion pun accent pe proiecte și probleme care necesită o analiză mai atentă. Retrogradările sunt prezentate ca o ocazie de a reveni asupra unor situații mai vechi și de a corecta ceea ce nu a funcționat.

Pentru Săgetători, sezonul Balanței pune accent pe prieteni, grupuri și organizații. Nativii sunt încurajați, în interpretarea astrologică, să fie mai activi social, iar Luna Nouă din 10 octombrie este considerată favorabilă acestui sector.

În același timp, Venus și Mercur în Scorpion activează zona asociată retragerii și introspecției. Astrologul consideră că perioada poate determina revenirea unor amintiri sau situații din trecut și o nevoie mai mare de timp petrecut singur.

Jupiter și Marte în Leu completează tabloul prin accentul pus pe călătorii, educație, publicare, domeniul juridic și contactele cu persoane din alte țări. Pentru Săgetători, aceste teme pot deveni mai importante pe parcursul sezonului Balanței.

Sezonul Balanței se încheie pe 23 octombrie, când Soarele intră în Scorpion. În aceeași perioadă, Mercur se pregătește să intre în retrogradare, pe 24 octombrie, ceea ce mută accentul astrologic către comunicare, revizuire și reevaluarea unor decizii.

În cazul lui Venus, retrogradarea începută pe 3 octombrie continuă după încheierea sezonului Balanței. Sursele astrologice consultate indică o perioadă de reevaluare a relațiilor, valorilor personale și aspectelor financiare.