Cinci sfaturi simple, dar esențiale pentru jucătorii de blackjack

Aceste jocuri ca la aparate au cucerit în ultimele două decenii și mediul online, fiind în topul popularității pe platformele de specialitate. În prezent, în cazinourile pe internet, există mii de astfel de jocuri – disponibile cu sau fără mize reale.

Însă distracția la online casino, 100% legală la operatorii licențiați în țara noastră de către ONJN, nu presupune doar sloturi. Tot mai atractive sunt mesele cu jocuri de live casino, acolo unde acțiunea este gestionată de dealeri reali și are loc în direct. Foarte mulți se îndreaptă către mesele de blackjack, joc de cărți cunoscut și sub numele de 21, pentru că jucătorul (dealerul) ce are suma cărților 21 sau cel mai aproape de 21 câștigă.

Cu reguli simple și mult potențial, acest joc dinamic este foarte apreciat inclusiv în România, unde tot mai mulți jucători aleg mesele de blackjack live online atunci când vor să-și testeze norocul pe bani reali. Pe măsură ce încearcă să învingă dealerul, jucătorii au de ales între 4 opțiuni la mesele de blackjack: hit (ceri), stand (stai), split (împarți), double down (dublezi). La unele mese de blackjack, există și opțiunea surrender (renunți la mână și primești jumătate din miza plasată). În cele ce urmează, îți prezentăm câteva sfaturi de bază de care să ții cont pentru a-ți crește șansele de câștig la mesele de blackjack.

Nu te abate de la strategia de bază

Conform expertului în jocuri de noroc John Marchell, este o necesitate să poți memora modul corect de a acționa în acest joc. Poți reduce astfel marja casei la valori de sub 1%. Strategia de bază vizează următorul mecanism: Stai când ai 12-16 și dealerul are 2-6. Ceri când ai 12-16 și dealerul are 7-As. Împarte întotdeauna perechile de Ași și 8. Double down când dealerul are 2-10.

Evita jocul la asigurare

Dacă nu poți număra cărțile și este infinit mai greu în zilele noastre și mai dificil din cauză că se pun în joc mai multe pachete de cărți (și oricum nu este permis în cazinouri, ca regulă legată de etică), nu are sens să joci la asigurare.

„În ansamblu, casa are un avantaj de aproape 6% față de jucătorii care apelează la asigurare. Și, chiar dacă ai blackjack, vei câștiga doar pariul inițial. Dacă dealerul are un blackjack atunci când o faci, este push – nu câștigi, nu pierzi”, explică John Marchell.

Ia în calcul cartea dealer-ului

Înainte de a acționa în vreun fel, vezi ce carte are dealerul. În funcție de aceasta, jocul poate fi mai simplu sau mai complicat. În orice caz, ceea ce are dealerul face diferența asupra acțiunilor pe care jucătorul ar trebui să adopte.

Începe cu câte puțin

Nu accelera niciodată când te așezi la masa de blackjack. Mai întâi, este indicat să evaluezi cât mai bine situația, să intri în joc cu dealerul și să vezi ritmul jocului. Apoi, poți crește mizele, în funcție de cum decurg lucrurile.

Ignoră alți jucători

Pentru că joci împotriva dealerului, nu trebuie să te afecteze deciziile celorlalți jucători de la masa de blackjack, ceea ce poate fi destul de dificil pentru că acțiunile acestora îți pot afecta mâna. Este ceva ce trebuie să îți asumi, așa că mergi pe stilul tău și concentrează-te pe jocul contra dealerului.

Dincolo de toate acestea, nu uita să joci responsabil la cazino, riscând doar banii pe care îți permiți să îi pierzi (practic, o cheltuială pentru divertisment, ca oricare alta).

Dacă norocul este de partea ta, ar fi bine să știi când să te oprești. Mulți experți spun că jucătorii de blackjack ajung într-un punct de câștig, dar riscă mai departe și, de fapt, rar pleacă de la masă cu banii pe care i-au câștigat la un moment dat.