Cinci prezentatoare tv au acţionat în instanță postul de televiziune la care lucrează. Motivul este unul inedit

Cinci prezentatoare de televiziune, cu vârste cuprinse între 40 şi 61 de ani, au acţionat în justiţie postul TV local New York 1, considerând că au fost îndepărtate de pe sticlă în beneficiul unor jurnaliste mai tinere sau al unor bărbaţi,





Într-o plângere redactată pe 61 de pagini şi înregistrată la Tribunalul Federal din Manhattan, cele cinci prezentatoare, cu vârste cuprinse între 40 şi 61 de ani, specifică că aveau vechime de muncă între 11 şi 27 de ani, chiar, în cadrul postului tv. Ele afirmă că au fost „marginalizate într-o manieră flagrantă" de Charter Communications, operatorul de cablu care a preluat acest post de referinţă pentru ştirile locale newyorkeze în 2016. Jurnalistele susţin că după preluarea postului, prezenţa lor pe sticlă „a fost substanţial redusă" şi „emisiunile de reportaje de mare vizibilitate le-au fost retrase", fiind atribuite „mai multor femei mai tinere şi unor bărbaţi care aveau mult mai puţină experienţă". Ele mai spun că s-au plâns conducerii postului - majoritar masculină -, dar şi departamentului de Resurse Umane, care le-ar fi tratat „cu dispreţ" sau le-a ignorat pur şi simplu", înainte de a accentua şi mai mult discriminarea şi chiar represaliile la care au fost supuse. Cele cinci femei, ale căror calităţi au fost recunoscute prin diverse premii şi trofee atribuite de industria de televiziune, solicită despăgubiri financiare, a căror valoare nu a fost precizată. Postul New York 1 a fost lansat în 1992. Cea mai vârstnică dintre reclamante, Roma Torre, are 61 de ani şi lucrează pentru acest post TV încă din prima sa zi de funcţionare. Este una dintre cei mai cunoscuse jurnaliste ale postului New York 1. Roma Torre a câştigat numeroase premii, inclusiv un Emmy Award, cele mai prestigioase trofee atribuite de industria de televiziune americană, în acest an, pentru cronicile sale de teatru. Trofeul este singurul premiu Emmy câştigat de postul New York 1. Deşi continuă să prezinte buletine de ştiri, jurnalista americană spune că spaţiul ei de antenă din timpul zilei, intervalul cel mai râvnit, a fost scurtat progresiv începând din 2017 în beneficiul unei echipe formate dintr-un bărbat şi o femeie, care sunt mult mai tineri. Într-un comunicat oficial, conducerea postului a dat asigurări spunând că Roma Torre prezintă în continuare o emisiune de ştiri difuzată la ora prânzului,„fapt ce subliniază importanţa şi preeminenţa sa la NY1", recunoscând însă că prezentatoarea a devenit mai puţin vizibilă pe post în cursul după-amiezelor. Charter Communications, o companie cotată la bursă, afirmă că a luat plângerile celor cinci femei „foarte în serios", dar că „după o examinare exhaustivă" „nu le-a găsit justificate". Într-o scrisoare deschisă publicată după depunerea plângerii în instanţă miercuri, cele cinci jurnaliste au insistat asupra faptului că această discriminare „nu este un fenomen nou" şi că ele nu sunt singurele victime ale acestui fenomen. De asemenea, jurnalistele TV au lansat o campanie pe reţelele de socializare, folosind hashtag-ul #BroadcastWomen, pentru „a lupta în numele tuturor femeilor care au ajuns la o anumită vârstă şi care au fost intenţionat marginalizate". Campania se alătură unei iniţiative lansate în 2016 de Asociaţia naţională a agenţiilor de publicitate, intitulată #SeeHer, cu scopul de a asigura o reprezentare a femeilor în mass-media şi în publicitate care să fie mai apropiată de realitate.

