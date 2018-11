CIFRE ÎNGRIJORĂTOARE! Ce se ÎNTÂMPLĂ cu SALARIILE celor mai SĂRACI români

România domină topurile în Uniunea Europeană. Din păcate, vorbim despre topuri care nu fac cinste. Potrivit unui raport publicat de Monitorul Social, românii sunt cei mai săraci dintre săracii Europei.





„Cei 10% cei mai saraci români care muncesc câștigă sub 974€ pe an. Mai concret, aproape un milion de persoane care muncesc câștigă sub 3€ pe zi.

Săraci există peste tot, dar săracii noștri sunt sensibil mai săraci decât cei din celelalte țări: cei 10% cei mai săraci români câștigă de 10 mai puțin decât cei 10% cei mai săraci europeni.

Potrivit raportului, cei mai săraci români câștigă doar 2% din totalul veniturilor.

Ponderea în totalul național al veniturilor ce revin zecimii din populație cu cele mai mici venituri este o măsură a inegalității distribuției veniturilor (cu cât este mai mică, cu atât inegalitatea este mai mare). Celor mai săraci 10% dintre români le revin doar 2% din totalul veniturilor. Este cea mai mică proporție înregistrată în Uniunea Europeană.”, se arată în raportul Monitorul Social.

