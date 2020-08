Înmulțirea numărului de cazuri de infectare cu COVID nu putea să-i ocolească nici pe polițiști. Conform unor date prezentate de reprezentanții Sindicatului Europol, în ultimele 30 de zile, s-au dublat cazurile care îi vizează pe oamenii legii.

În acest moment, 1.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne sunt infectați, iar peste 6.700 sunt în izolare sau în carantină. Cei de la Europol le reproșează șefilor din Minister că țin datele statistice la secret.

„Având în vedere solicitarea noastră trimisă instituției cu privire la numărul de angajați infectați, în data de 26.07.2020, MAI ne prezintă următoarea situație:

numărul total de angajați M.A.I. pentru care s-a impus autoizolarea/carantina : 6730;

numărul total de angajați M.A.I. confirmați cu virusul COVID-19 este de 932;

numărul total de angajați M.A.I. declarați vindecați 539;

Practic, dacă la sfârșitul lunii iunie erau puțin peste 500 de angajați MAI infectați, la o lună distanță, numărul acestora aproape s-a dublat, în momentul de față depășind 1000 de cazuri confirmate.

Ținând cont că polițiștii sunt în toată această perioadă în linia întâi, era firesc ca Ministerul Afacerilor Interne să procedeze la prezentarea la intervale regulate de timp a cazurilor confirmate, însă instituția a tot ezitat să facă publice aceste informații”, spun cei de la Europol într-un comunicat redactat marți. De asemenea, se mai menționează:

„Cifrele cu angajații MAI infectați/carantinați sau izolați arată în mod clar că riscurile la care sunt supuși aceștia în exercitarea atribuțiilor de serviciu sunt incomensurabile. Numărul angajaților MAI infectați cu SARS-CoV- 2 aflați în prima linie crește simțitor de la o zi la alta din cauza misiunilor specifice pe care aceștia le desfășoară, fie în stradă sau la frontierele țării.”

La începutul lunii iulie, cei de la Sindicatul Europol avertizau că polițiștii sunt supuși unor mari riscuri în această perioadă.

„Conducerea IGPR, într-un heirupism de partid, îi expune intenţionat pe poliţişti riscului de a se infecta cu noul coronavirus.

În ciuda prevederilor Deciziei CCR 458 din 25.06.2020 prin care Ordinul MS 414 din 11.03.2020 privind instituirea masurii de carantina pentru situatia de urgenta de sanatate publică internaţională determinata de infectia cu COVID-19 şi stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarea efectelor epidemiei, in baza caruia s-au instituit /dispus masuri de carantina/izolare este suspendat de drept, fara niciun temei legal politistii sunt trimisi sa intre in contact direct cu persoanele aflate in autoizolare la domicilii.”