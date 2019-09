„Avem în fiecare zi oameni sub 40 de ani, chiar sub 30 de ani, cu infarct miocardic acut. Aşadar, această boală extrem de severă, care omoară oameni, apare din ce în ce mai des la oamenii tineri. În plus, toţi factorii de risc care afectează inima şi anume: hipertensiunea arterială, diabetul, creşterea colesterolului, apar din ce în ce mai des la tineri”, a declarat Dragoș Vinereanu.

„De la începutul anului până în prezent, la noi au ajuns 850 de pacienţi cu STEMI (infarct miocardic cu supra-denivelare de segment ST). Mortalitatea în infarct, în Centru de Cardiologie Intervenţională de la SUUB este de 3, 5%, media pe ţara fiind de 8%.

În urma cu 9 ani, când pacienţii nu erau trataţi cu ajutorul chirurgiei intervenţionale prin Programul naţional de tratament invaziv al infarctului miocardic acut, mortalitatea era 13%.

Dintre pacienţii care se prezintă la Cardiologie, numărul tinerilor este în creştere”, a mai transmis medicu, care recomandă renunţarea la fumat, pentru că este principalul factor de risc în infarctul miocardic, dar şi evitarea stresului, întrucât acesta determină o creştere dramatică chiar și a accidentelor vasculare cerebrale la populaţia sub 45-50 de ani.

