Chuck Norris împlinește 80 de ani și nu–i este frică de gripa chinezească. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 10 martie s-au născut Sharon Stone, Sarita Montiel, Neneh Cherry, Chuck Norris, Boris Vian, Pablo de Sarasate, Tamara Karsavina, Arthur Honegger, Arta Florescu, Nicu Gingă, Petre Dulfu.

Pe 10 martie sunt Sfinţii Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu ei.

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, ne apropiem de sfârşitul unei etape.

Astăzi, pe 10 martie, este ziua de naştere a lui Chuck Norris. Împlineşte 80 de ani, să-i spunem, neapărat, “La Mulţi Ani”! Altfel, o să avem de suferit!

Şi dacă vreţi să faceţi o experienţă, ca să vedeţi amploarea şi profunzimea fenomenului Chuck Norris, puneţi pe motorul de căutare “Google”: “where is Chuck Norris”… şi deschideţi Chuck Norris Google Search. Răspunsul este: Google won’t search for Chuck Norris because it knows you don’t find Chuck Norris , he finds you.

Your search – Chuck Norris – did not match any documents.

Suggestions:

Run, before he finds you.

Try a different person.

Try someone less dangerous.

Carlos Ray “Chuck” Norris este o legendă vie urbană. Întreaga lui viaţă este un exemplu de “homo americanus„, o ilustrare a bărbatului dur cu suflet de aur, cu umor, a americanului tipic, a pionierului din vest. Provenit dintr-o familie irlandeză şi cu un strămoş piele roşie, Chuck Norris, veteran din războiul Coreei, a fost în Air Force, este unul dintre cei mai de succes practicanţi ai artelor marţiale, ieşind din viaţa competiţională de karate cu un fantastic scor 185-10-2. A constituit propriul stil, are un dojo propriu. A jucat în aproape o sută de filme şi seriale în care avea rolul justiţiarului, al celui care aducea dreptatea, protejându-i pe cei slabi. Este cunoscut pentru vederile lui conservatoare, fiind un creştin practicant, cu mai multe cărţi pe domeniu, adresate în special tineretului. Este un mare filantrop şi luptător împotriva drogurilor şi a devianţelor sexuale. Este Republican şi Texan! Milionar, mai are exact 68,37 milioane de dolari lichizi. Se spune că avea peste o sută de milioane de dolari dar a ajutat multă lume, a făcut multe filantropii. Probabil că puțini știu despre pasiunea lui Chuck Norris pentru mașinile ”Fiat”, cele făcute la Torino, în Italia. Are vreo opt, multe dubițe. Și colecționează timbre. Dar și artă a nativilor și maya, toltecă și aztecă.

Din toamna anului 2005 pe spaţiul virtual al internetului au început să circule o mulţime de “bancuri” numite “Facts about Chuck Norris„. De exemplu : “Când intră în apă Chuck Norris nu se udă, apa se Chuck Norris!”. Cum a devenit acest texan luptător un superman în viaţă, un model şi o legendă vie? Cum au apărut acele „Chuck Norris Facts„? Nu ştiţi ce sunt? Mici glumiţe, exagerări adorabile, iată o duzină dintre ele:

– Chuck Norris a numărat până la infinit… De două ori!

– Unii pot umbla pe apă, Chuck Norris poate înota pe pământ!

– Teama de păianjeni se numeşte archnofobie, teama de spaţii mici, claustrofobie, teama de Chuck Norris se numeşte… logică!

– Când Alexander Bell a inventat telefonul, avea deja trei apeluri de la Chuck Norris.

– Chuck Norris a fost pe Marte. De aceea nu sunt semne de viaţă acolo…

– Chuck Norris are în dormitor, pe jos, o blană de urs grizzly. Ursul nu este mort, dar îi este frică să se mişte!

– Nu există nicio teorie a evoluţiei! Doar o listă de animale pe care Chuck Norris le-a lăsat în viaţă!

– Chuck Norris nu are nevoie de ceas. El decide cât este ora!

– Chuck Norris nu are vise şi dorinţe, el are planuri!

– Titlul original al filmului “Predator versus Alien” a fost “Predator and Alien versus Chuck Norris”. Filmul nu a fost produs, pentru că dura 15 secunde. Atât i-a trebuit lui Chuk Norris să extermine cele două specii!

– Când Chuck Norris joacă “Monopoly” afectează toată economia mondială!

– Trăim într-un Univers în expansiune. Pentru că toţi fug de Chuck Norris!

Sociologii au studiat acest fenomen. Din păcate cele publicate sunt foarte plate şi neinspirate, de parcă s-ar fi tăiat masiv din articole. Probabil, de frica lui Chuck! Unul dintre articole spune că Chuck Norris este o imagine a lui Superman. Dar Chuck Norris s-a întrecut odată cu Superman. Învinsul trebuia să poarte chiloţii peste pantaloni…

Totuşi, de ce Chuck Norris! De ce nu “Terminatorul„, Arnold Schwarzenegger , “Rambo„, Sylvester Stallone, sau greul de ucis Bruce Willis. Pentru că cei trei menţionaţi sunt nişte actori, formidabili de buni, dar “doar” nişte actori. Pe de altă parte Schwarzy şi-a jucat cartea politică şi a câştigat, a fost guvernator și nu a fost cel mai prost în acest rol. Chuck Norris, însă, este adevărat, (ca şi Bruce Lee) îşi joacă propriul rol. Lumea are nevoie din ce în ce mai mult de adevăr, de adevăratele valori şi începe să respingă politicianismul şi cameleonii, politicul corect.

Şi mai este ceva. În casele americane, din Virginia până în Alaska, desupra patului multor băieţi şi fete din cele o sută de mii de orăşele care constituie Statele Unite, dar și pe biroul unor CEO, bancheri sau militari, stă o listă. Codul onoarei, al vieţii, lui Chuck Norris :

O să mă dezvolt la cât pot atinge, la maximum, în toate direcţiile, dacă nu contravin regulilor legale, etice şi religioase.

2. Voi uita greşelile trecutului şi mă voi concentra pe planurile benefice de viitor.

3. Stabilesc că dragostea, fericirea şi loialitatea sunt valorile familiei mele şi voi veghea continuu la respectarea lor.

4. Trebuie să găsesc binele din orice persoană şi să-i fac pe cei din jurul meu să se simtă confortabil.

5. Dacă nu am nimic bun să spun despre cineva, trebuie să tac din gură.

6. Voi fi la fel de entuziast pentru succesele celor din jur, ca şi când ar fi ale mele.

7. Trebuie să fiu receptiv la nou, să am un orizont deschis de vederi, dar nu tot ce este nou este şi mai bun.

8. O să respect autorităţile, valorile adevărate şi demonstrate, în orice domeniu al vieţii.

9. Rămân pentru eternitate loial lui Dumnezeu, ţării mele, familiei şi prietenilor.

10. Voi rămâne toată viaţa credincios convingerilor mele, atitudinii pozitive, pentru ajutorarea şi apărarea celor mai slabi, deoarece aceasta ajută familiei mele, ţării mele şi mie însumi.

O lecţie pentru mulţi politicieni, şi nu numai, pentru toată lumea, de fapt – vorba ticului verbal la modă.

Și un ultim fact:

După eșecul de facto al tratatului de pace cu talibanii, POTUS s-a infuriat și l-a chemat pe secretarul apărării: Trebuie să dăm un exemplu, să mărim presiunea în Afghanistan, trimiteți acolo Corpul 2 de infanteriști marini. Șeful DOD spune, cu sfială: ”Domnule președinte, sunt în refacere și până îi chemăm din permisii…” ”Bine, am înțels, spune Donald Trump, trimiteți a doua Armată a Aerului, USAF-2!” ”Domnule președinte, cu tot respectul sunt în schimbare de tehnică, nu sunt disponibili”. POTUS se gândește un pic, oftează și zice: ”Ei, nu îmi place să folosesc arma supremă, dar sunt nevoit, chemați-l pe Chuck Norris!”

Cu toate că s-a retras, ca să aibă grijă de soția lui, care a avut un accident medical, o otrăvire cu o substanță de contrast, Chuck Norris tot mai vine pe platourile de filmare. A fost în distribuția, într-un rol important, în ultimul episod din ”Hawai Five-0” care va fi distribuit în aprilie, și mai pregătește o surpriză, care o să ne pacă mult, nouă, fanilor lui. A fost intervievat de o fată, cam naivă, de la o televiziune foarte importantă: ”Domnule Chuck Norris, ați revenit pe platourile de filmare, unde este multă lume, de toate felurile. Nu vă este frică că o să luați coronavirusul?” Chuck Norris s-a uitat cu milă și a spus din vârful buzelor: ”Domnișoară, Bruce Lee a vrut să mă omoare, crezi că mă tem de o amărâtă de gripă chinezească?”

Ar trebui să luam exemplu de la Cuck Norris! Altfel… să știți că lovitura lui de karate are puțin peste 500 de Jouli. Trebuie să amintesc că un glonț de Beretta, 9 mm, are numai 467 de Jouli!

Puţin va trece şi iarăşi nu ne vom mai vedea şi iarăşi puţin va trece şi poate ne vom vedea, pentru că, nu-i aşa, mâine este, în definitiv, o altă zi!

