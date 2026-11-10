Republica Moldova. Chișinăul ar putea avea o nouă viziune de dezvoltare urbană începând cu 2028. Planul Urbanistic General (PUG) 2024, documentul care va stabili cum se va dezvolta capitala Republicii Moldova în următoarele decenii, este elaborat de o echipă din România, în colaborare cu specialiști de la Universitatea Tehnică a Moldovei și institutul „Chișinăuproiect”.

Consultările publice se apropie de final, iar până la sfârșitul anului urmează să fie definitivate cele 12 studii de fundamentare. În paralel, specialiștii lucrează la conceptul urbanistic. Acesta trebuie să arate nu doar în ce direcție va evolua orașul, ci și unde vor fi aplicate concret soluțiile propuse.

Echipa de bază este formată dintr-un consorțiu reprezentat de o firmă de arhitectură cu experiență în proiectarea și planificarea urbană în municipiul București. Din echipă face parte Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din capitala României.

Instituția contribuie la proiect atât prin expertiza academică, cât și prin experiența acumulată în elaborarea documentelor de planificare urbană pentru București. Potrivit șefului proiectului, Mihai Moțcanu-Dumitrescu, echipa universității a realizat două ediții ale Planului Urbanistic General al capitalei României.

„Este vorba despre Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, care, pe lângă partea de background academic, vine și cu o foarte mare experiență în domeniul proiectării și planificării urbane. Cele două ediții ale PUG ale municipiului București sunt realizate de echipa Universității”, a precizat Mihai Moțcanu-Dumitrescu.

Declarația a fost făcută pe 10 noiembrie, în cadrul unei intervenții prin teleconferință la ședința Grupului de Supraveghere PUG.

Pe lângă cele 12 studii de fundamentare, echipa lucrează la conceptul urbanistic. Acesta va avea atât o componentă teoretică, în care vor fi prezentate principiile de dezvoltare, cât și una grafică. Reprezentările vor indica zonele în care sunt propuse intervenții și modul în care acestea ar urma să fie realizate.

„Acest concept trebuie, pe lângă partea scrisă, teoretică și conceptuală de principiu, să aibă și un fundament într-o parte grafică ce arată exact unde și cum se întâmplă lucrurile”, a precizat Mihai Moțcanu-Dumitrescu.

Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că municipalitatea este pregătită să atragă specialiști cu experiență internațională pentru elaborarea soluțiilor de modernizare a capitalei. Edilul a subliniat că proiectele propuse trebuie să respecte standarde înalte.

„Noi suntem gata astăzi să aducem cei mai buni specialiști din toată lumea, din Europa. Avem nevoie ca aceste soluții pe care le proiectăm pentru Chișinău să fie conforme celor mai înalte standarde”, a spus Ion Ceban.

Elaborarea Planului Urbanistic General este împărțită în mai multe etape. Potrivit calendarului estimat, concepția urmează să fie definitivată în primul trimestru al anului 2027.

În trimestrele al doilea și al treilea va fi elaborat Regulamentul Local de Urbanism. Ultimele trei luni ale anului sunt rezervate procedurilor de avizare, consultărilor publice și aprobării documentului. Astfel, noul PUG ar urma să ajungă pe masa consilierilor municipali pentru aprobare la sfârșitul anului 2027.

Documentul, denumit PUG 2040, va pune accent pe dezvoltarea urbană durabilă și echilibrată. Printre priorități se numără îmbunătățirea mobilității, dezvoltarea infrastructurii verzi și protejarea patrimoniului.

Planul prevede, de asemenea, extinderea și valorificarea spațiilor verzi, dezvoltarea unei economii integrate și stimularea inovării.

Planul Urbanistic General este documentul care stabilește regulile și direcțiile de dezvoltare ale unui oraș pe termen lung. Acesta reglementează utilizarea terenurilor și oferă cadrul pentru dezvoltarea zonelor rezidențiale, a infrastructurii, transportului, spațiilor verzi și serviciilor publice.

Pentru Chișinău, noul document va defini modul în care va evolua capitala până în 2040 și va sta la baza viitoarelor decizii privind construcțiile, amenajarea teritoriului și infrastructura urbană.