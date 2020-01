Informația privind reținerea lui Viorel Morari a fost confirmată de către adjunctul procurorului general Ruslan Popov. Acesta a afirmat că procurorul Morari se află în izolatorul Poliției Capitalei pentru o perioadă de 72 de ore.

Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a dispus în luna decembrie efectuarea de către două grupuri de procurori a unui control complex al activităţii procuraturilor specializate – Procuratura Anticorupţie şi Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale. Pe 9 decembrie, şeful PA, Viorel Morari, a fost suspendat din funcţie.

Viorel Morari a depus o cererea de demisie la sfârşitul lunii aprilie 2019, fără a-şi motiva cumva decizia. Demisia acestuia s-a produs după ce pe adresa instituţiilor de presă şi a ambasadelor străine din Republica Moldova a sosit o scrisoare anonimă, în care se menţiona că Viorel Morari ar fi fost implicat, alături de interlopul Grigore Caramalac şi omul de afaceri Andrei Tranga, în deposedarea de afaceri a unui persoane din Moldova.

Ulterior, ordinul de restabilire în funcţia de procuror-şef al Procuraturii Anticorupţie a lui Viorel Morari a fost semnat pe 17 septembrie 2019, de către procurorul general interimar, Dumitru Robu.

După suspendarea din luna decembrie, Morari presupunea că presiunile procurorului general au la bază repornirea investigațiilor în dosarul despre finanțarea din Rusia a PSRM, dar și o investigație nouă care vizează deputați din actualul Parlament, despre care a evitat să ofere deocamdată detalii.

„Eu cer anularea ordinului de delegare a procurorului general și să mă lase să-mi duc mandatul până la capăt. Pot să pornească dosar penal, să mă rețină dacă vor, dar să nu plângă după aceea dacă n-o să-i meargă în viață. Sunt convins că ceea ce fac eu nu cade sub incidența legii penale. Acuzațiile din scrisoarea anonimă nu sunt plauzibile. Acea scrisoare are scopul de a crea percepția că eu sunt o persoană coruptă. Dacă ei (cei de la Procuratura Generală – n.n.) au de gând să meargă ilegal împotriva mea… – ca și acei care m-au filat…”, afirmat Morari.

Viorel Morari, în vârstă de 40 de ani, a fost desemnat în funcţia de şef al PA la 22 aprilie 2016 de către Membrii Consiliului Superior al Procurorilor, potrivit ziarelive.ro

