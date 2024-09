International Chinul astronauților blocați în spațiu. Când se va întoarce echipajul la sol







După mai mult de trei luni în spațiu, testul de zbor al echipajului (CFT) Starliner de 10 zile s-a încheiat în cele din urmă.

Nava spațială Boeing a aterizat cu succes la sfârșitul săptămânii. S-a parașutat și a aterizat în deșertul White Sands Missile Range din New Mexico, sâmbătă (7 septembrie). Întoarcerea a marcat sfârșitul unei misiuni mult întârziate și plină de probleme. Care a fost lansată cu doi astronauți NASA, dar s-a întors fără niciunul. Se pare că aceștia ar fi fost foarte bine.

Aterizare fără echipaj

În ciuda problemelor cu care s-a confruntat în timpul zborului spre Stația Spațială Internațională (ISS), aterizarea fără echipaj a navei Starliner s-a desfășurat conform așteptărilor. Nava a atins solul exact așa cum NASA și Boeing au proiectat pentru întoarcerea sa întârziată.

„Dacă am fi avut un echipaj la bordul navei spațiale, am fi urmat aceeași secvență de întoarcere de la stația spațială, aceeași ardere de deorbitare și am fi executat aceeași intrare. Așadar, ar fi fost o aterizare sigură și reușită cu echipajul la bord”, a declarat Steve Stich. Acesta este manager al programului NASA Commercial Crew.

Înțelegerea problemelor

Boeing și NASA au petrecut ultimele trei luni efectuând teste în White Sands. Au încercat să recreeze și să înțeleagă problemele cu care s-a confruntat propulsorul Starliner în spațiu.

„Întotdeauna este greu să aruncăm o privire retrospectivă”, a declarat Stich după întoarcerea lui Starliner. „Dacă am fi avut un model care ar fi prezis perfect ceea ce am văzut în seara aceasta, da, pare o decizie ușoară să spunem că am fi putut avea o luptă cu echipaj, dar nu am avut așa ceva”, a mai adăugat acesta.

O săptămână pe orbită

Butch Wilmore și Suni Williams au zburat spre Stația Spațială Internațională (ISS) la bordul navetei Starliner pe 4 iunie. Se așteptau să petreacă puțin mai mult de o săptămână pe orbită. Misiunea CFT urma să fie ultimul zbor de calificare al Starliner înainte de a intra în rotația operațională ca transportor de echipaj către ISS. Cu toate acestea, problemele apărute la propulsoare în timp ce nava se apropia de ISS au dus la o întârziere de trei luni a întoarcerii navei Starliner, pe care a făcut-o în cele din urmă fără astronauți la bord.

NASA și-a anunțat decizia ca Starliner să se întoarcă fără echipaj la sfârșitul lunii august. I-au relocat pe Wilmore și Williams ca parte a Expediției 71 a ISS. Acest lucru a necesitat desemnarea de către agenție a două locuri libere la bordul unei nave spațiale Crew Dragon care va lansa misiunea de astronauți Crew-9 a SpaceX pentru NASA la sfârșitul acestei luni, astfel încât Wilmore și Williams să se poată întoarce acasă în ele la sfârșitul rotației Crew-9, în februarie.

Luni de zile în spațiu

Asta înseamnă că, în momentul în care se vor întoarce acasă, în loc de zece zile în spațiu, cei doi vor fi petrecut zece luni la bordul stației.

Calea de urmat pentru Starliner este în prezent neclară. Nava spațială trebuia să înceapă misiuni de raționare a echipajului de șase luni la ISS începând din februarie anul viitor. Dar acest lucru a fost deja amânat până în august 2025, cel mai devreme.

„Vreau să recunosc munca depusă de echipele Starliner pentru a asigura o desprindere, o deorbire, o reintrare și o aterizare reușite și sigure”, a declarat Mark Nappi, vicepreședinte și manager de program al programului Commercial Crew al Boeing. „Vom analiza datele și vom stabili următorii pași pentru program”, informează livescience.com