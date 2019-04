Ce minuni au mai inventat chinezii. Un nou record în materie de telefonie mobilă

Nubia, o companie care poate oricând să concureze pe piaţa de telefonie mobilă cu firme deja consacrate, precum Apple sau Samsung a inventat un telefon mobil incredibil. La fel ca unele laptopuri ultraperformante, Red Magic 3 are un sistem de răcire revoluţionar realizat printr-un heatpipr de cupru dublat de un ventilator dedicat.





Telefonul folosește un sistem format dintr-un heatpipe de cupru și un ventilator capabil de 14.000 de rotații pe minut. Eliberează de 5 ori mai eficient căldura dintr-un telefon decât un sistem de răcire tradițional. Acest ventilator este amplasat într-o încăpere rezistentă la praf și la apă. Ventilatorul rezistă până la 30.000 de ore de utilizare, adică undeva la 3,5 ani. Performanţele din punct de vedere foto şi video sunt excepţionale ţinând cont că telefonul e capabil să tragă fotografii de 48 de megapixeli și clipuri video 8K, potrivit realitatea.net Are o cameră foto de 48 megapixeli f/1.7 pe spate, iar în față are o cameră foto de 16 megapixeli f/2.0. Telefonul stabilește un nou record și ar fi primul capabil să filmeze clipuri video la o rezoluție 8K, dar și clipuri super slow motion la 1920 de cadre pe secundă. Potrivit Nubia, telefonul Red Magic 3 ar fi capabil ruleze orice joc de smartphone. Red Magic 3 suportă încărcare rapidă de până la 27 de wați, are difuzoare stereo și o mufă de căști de 3,5 mm.Ca alte specificații, Nubia Red Magic 3 are un procesor Qualcomm Snapdragon 855, până la 12 GB memorie RAM și un spațiu de stocare de până la 256 GB. Autonomia telefonului este asigurată de o baterie uriașă de 5000 mAh.Ecranul este unul de 6,65 inci FHD+ și este unul AMOLED și suportă HDR și are o rată de refresh de 90 Hz. Preţul unui astfel de telefon nu este exagerat de mare. Porneşte de la 430 de dolari pentru varianta standard și ajunge la 640 de dolari pentru versiunea cu 12 GB RAM și 256 GB spațiu de stocare. Telefonul va fi lansat în China pe 3 mai, apoi în SUA.

