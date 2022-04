China și Rusia lucrează la o alternativă la sistemul de plată SWIFT

Rusia promovează un sistem alternativ de plată bazat pe ruble numit Sistemul de transfer al mesajelor financiare (SPFS). Sistemul a fost înființat în 2014. La sfârșitul lunii aprilie, banca centrală a țării a declarat că va începe să păstreze secrete numele participanților.

Sistemul de plăți interbancare transfrontaliere (CIPS) din China – care procesează plăți în yuani chinezești – are, de asemenea, potențialul de a înlocui SWIFT. Sistemul are o rețea extinsă de 1.280 de instituții financiare, a declarat Peter Keenan, cofondatorul și CEO-ul Apexx, un furnizor de plăți care obișnuia să lucreze cu cardul de plată Mir din Rusia. Acest lucru este în comparație cu rețeaua mult mai mică a SPFS, de 400 de utilizatori. Există puține alternative la SWIFT, a declarat Keenan pentru Insider: „Acesta este unul dintre motivele pentru care Rusia caută CIPS și o alternativă pentru plățile asiatice în special”.

Iată cum alternativele SWIFT ale Chinei și Rusiei ar putea provoca perturbări în sistemul global de plăți și dominația dolarului.

Cum funcționează alternativele Chinei și Rusiei la SWIFT?

Banca centrală a Chinei a lansat CIPS în 2015 cu scopul de a internaționaliza utilizarea yuanului. CIPS se bazează încă în mare măsură pe SWIFT pentru mesageria transfrontalieră, dar are potențialul de a funcționa pe propriul sistem de mesagerie, a declarat PS Srinivas, profesor la Institutul din Asia de Est al Universității Naționale din Singapore.

SPFS-ul Rusiei, pe de altă parte, a fost limitat la uzul operatorilor interni. Nu este probabil ca noi membri să se alăture acum, deoarece mișcarea ar putea fi interpretată de SUA și aliații săi ca încercând să ajute Rusia să evite sancțiunile, a scris Srinivas într-un raport din martie. Dar Moscova lucrează cu Beijing pentru a-l conecta cu CIPS pentru a rezolva interdicția SWIFT, a raportat Reuters.

„Pentru a scăpa de riscurile asociate cu menținerea cifrei de afaceri comerciale, este necesară stabilirea cooperării între sistemele de mesagerie financiară rusă și chinezească”, a declarat Anatoli Aksakov, șeful comitetului financiar din camera inferioară a parlamentului rus, pentru Reuters.

Ce înseamnă alternativele la SWIFT pentru dolarul american?

Dolarul american este moneda dominantă folosită în 88% din comerțul mondial, potrivit Bank for International Settlements.

Dar dacă CIPS ar fi folosit pentru a stabili mai multe relații comerciale, ar crea o alternativă bazată pe yuani chinezi la sistemul SWIFT dominat de dolari. China are ambiții de a face din yuan cea mai puternică monedă de rezervă din lume, dar are un drum lung de parcurs, în principal pentru că Beijingul gestionează încă strâns valoarea reală. De asemenea, yuanul nu este complet convertibil în alte valute de pe piața globală în acest moment.

Cererea Rusiei de a plăti importul de energie în ruble este semnificativă, deoarece țara este o putere energetică – astfel încât creșterea unei monede alternative pentru industrie ar putea avea un impact negativ asupra unui sistem comercial mondial dominat de dolar. Cu toate acestea, experții spun că rușii nu își vor permite să devină atât de dependenți de USD și, în schimb, se așteaptă la un pivot către China.

Guvernul indian ia în considerare o propunere a Rusiei de a utiliza SPFS pentru plăți în ruble, a informat Bloomberg în martie. De asemenea, se gândește să folosească yuanul chinezesc ca monedă pentru a face referire la comerțul rupie-ruble, a informat luna trecută publicația din India Mint. Între timp, gigantul petrolier Arabia Saudită era, de asemenea, în discuție să fie plătit în yuani în loc de dolari pentru vânzările sale de petrol către China, potrivit unui raport Wall Street Journal din martie.

Cu toate acestea, mulți factori limitează utilizarea mai largă a CIPS, deoarece yuanul reprezintă doar 3% din comerțul global, în timp ce dolarul și euro încă reprezintă 77% din totalul plăților globale, a declarat Biswas pentru Insider.

Ce ar însemna o schimbare de la dolar pentru economia SUA?

Dolarul american este moneda de rezervă a lumii utilizată pe scară largă ca bază implicită de schimb valutar. Acest statut permite SUA să împrumute bani în străinătate mai ușor și la un cost mai mic. Dacă dolarul își pierde dominația, va lovi economia SUA.

„Probabil ar afecta valoarea dolarului și ar crea presiune inflaționistă asupra prețurilor bunurilor de larg consum”, a explicat Allianz Global Investors într-un raport din 2018. Inflația din SUA a crescut cu 8,5% de la an la an în martie, potrivit Biroului de Statistică a Muncii – cea mai rapidă creștere a prețurilor pe un an din aproximativ 40 de ani.

Dacă dolarul slăbește, mărfurile importate se vor scumpi. De asemenea, va deveni mai scump pentru americani să călătorească în locuri în care dolarul s-a slăbit în raport cu moneda locală.