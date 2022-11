China dă în clocot. Oamenii au ieșit pe străzi și au cerut demisia președintelui Xi Jinping

Sunt proteste de amploare în China, acolo unde oamenii sunt nemulțumiți din cauza restricțiilor impuse în pandemia de coronavirus. Unele dintre ele sunt încă în vigoarea, iar scânteia a fost declanșată de un incendiu. Un bloc din orașul Urumqi a luat foc și 10 persoane au murit. Mulți chinezi au ieșit în stradă, ca să protesteze și au acuzat faptul că, din cauza restricțiilor, victimele incendiului nu au putut să iasă la timp din clădire, pentru a-și salva viețile.

Autoritățile au negat vehement aceste acuzații, care au dus la proteste. Sute de persoane i-au cerut demisia lui Xi Jinping, președintele Chinei, proaspăt reales în funcția supremă. Interesant este că oficialii și-au prezentat scuze în mod public, pentru tragedia de la Urumqi și au anunțat că îi vor pedepsi pe cei vinovați.

De asemenea, în orașul Shanghai, videoclipurile ce au fost postate pe rețelele de socializare, de mai mulți jurnaliști străini, arată mii de oameni care au ieșit spontan în stradă, pentru a comemora victime leși pentru a protesta față de restricțiile COVID. Unii oameni au fost văzuți aprinzând lumânări și depunând flori pentru victimele incendiului de la Urumqi.

Sute de persoane au fost auzite cum au cerut demisia președintelui Xi Jinping și a Partidului Comunist. Astfel de revendicări sunt rare în China, unde orice critică la adresa guvernului și a președintelui poate duce la sancțiuni dure.

Au fost și protestatari care au strigat injurii la adresa polițiștilor mobilizați în număr mare pe străzi.

Un protestatar a declarat pentru agenția de presă Associated Press că unul dintre prietenii săi a fost bătut de poliție, în timp ce alți doi au fost stropiti cu spray cu piper.

Shanghai protest tonight.

People are chanting “down with the Chinese Communist Party” and “step down Xi”.

This is happening in cities across the country.

Something big is brewing. pic.twitter.com/tRD2Bbo54Q

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2022