1 martie 2021

China cumpără universitari europeni. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 1 martie s-au născut Sandro Boticelli, Frederic Chopin, Oskar Kokoschka, Robert Lowell, David Niven, Harry Belafonte, Glen Miller, Itzhak Rabin, Ion Creangă, Elisabeta Bostan, Elena Cernei, Gh. Asachi, Solomon Marcus.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii, de fapt, Sfintele Evdochia şi Domnina. Galant cel care a făcut calendarul religios, o zi a feminităţii este ilustrată prin două Sfinte, care, după scrierile apocrife nu erau urâte deloc, ba, dimpotrivă!

Despre Charlie Chaplin, semnificația Mărțișorului și povestea lui, babele și ce babă este astăzi, 1 martie, ca și multe altele le găsiți la https://evz.ro/coronavirus-scuzati-nu-ma-intereseaza-sunt-imun-horoscopul-lui-dom-profesor.html. Nu mai repet aici, cu toate că repetiția este mama învățăturii.

O investigație șocantă tocmai a fost publicată de săptămânalul francez Le Point cu privire la modul în care Beijingul cumpără favoarea universităților occidentale. Un profesor asociat italian, de exemplu, Fabio Massimo Parenti, de la Institutul Internațional Lorenzo de Medici din Florența, a fost găzduit în Xinjiang, unde se estimează că până la două milioane de uiguri sunt închiși în „tabere de reeducare”. Reîntors, după o lună de zile, a declarat că totul i se pare normal, nimic negativ de semnalat.

În plus, multe școli britanice sunt acum strânse sub radarul chinezesc de influență și propagandă. Nigel Farage, liderul Partidului Reformei Britanice din Marea Britanie, a scris recent pe Twitter că „miliardarii chinezi cu legături directe cu guvernul chinez cumpără școli britanice – și inundă programa școlară cu propaganda lor”. Și a enumerat numele unor școli din Marea Britanie „sub control chinez”:

Colegiul Bournemouth

Colegiul St Michael

Colegiul Bosworth Colegiul

Colegiul Bedstone

Colegiul Myddelton

Colegiile CATS

Liceul Ipswich

Școala Abbots Bromley

Școala Kingsley

Școala Heathfield Knoll

Thetford Grammar

Wisbech Grammar

Riddlesworth Hall

Începând din septembrie 2019, la Urumqi, capitala regiunii uigură Xinjiang din vestul Chinei, Christian Mestre, decan onorific al facultății de drept a Universității din Strasbourg, a participat la un „seminar internațional privind lupta împotriva terorismului, de-radicalizarea și protecția drepturilor omului “. Seminarul a fost organizat de Republica Populară Chineză. Declarațiile lui Mestre au fost transcrise atât de mass-media de stat, de agenția de știri Xinhua, cât și de ziarul naționalist chinez Global Times .

„Sper că Franța și alte țări europene pot adopta răspunsurile oferite de Xinjiang”, a spus profesorul Mestre în timp ce vizita unul dintre „centrele de educație profesională”, denumire dată de Beijing lagărelor sale de spălare a creierului. „Acești oameni nu sunt în închisoare”, a atestat profesorul , „ci trimiși la formare obligatorie. Nimic reprobabil de văzut aici, așa cum se spune.”

Acesta a fost începutul unei investigații impresionante a săptămânalului francez Le Point cu privire la modul în care China a cumpărat favoarea multor academicieni occidentali. „Este similar cu călătoriile Aragonului în Uniunea Sovietică sau colaboraționiștii cu Germania nazistă”, a spus Marie Bizais-Lillig, o colegă cu Mestre.

Referința este la Louis Aragon, scriitorul francez care a vizitat Uniunea Sovietică sub Stalin și s-a întors convins de autenticitatea sistemului comunist, ba chiar, mai apoi, s-a dedicat apărării sale.

Un supraviețuitor al taberelor de reeducare ale Chinei din Xinjiang a dezvăluit recent ce se întâmplă acolo. Gulbahar Haitiwaji locuia în Franța de zece ani. Soțul și fiicele ei aveau statutul de refugiat politic, dar Gulbahar a preferat să-și păstreze pașaportul chinez pentru a-și vizita mama în vârstă. În noiembrie 2016, ea s-a reîntors în China, unde a fost deportată rapid într-o tabără de reeducare pentru semenii ei, uigurii. A fost reținută timp de doi ani înainte de a fi eliberată, sub presiunea Franței. La începutul acestui an, a publicat o poveste îngrozitoare, „ Rescapée du goulag chinois ”.

Gulbahar este prima uigur care a fost eliberată și repatriată în Franța. „Xi Jinping, rezumă ea, vrea Xinjiang fără uiguri ”. A fost mutată dintr-un centru de detenție în altul. Mai întâi centrul de detenție preventivă, cu regulile atârnate pe perete: “Este interzis să vorbești uigur; este interzis să te rogi; este interzis să faci o grevă a foamei …” etc etc.

A fost înlănțuită în patul ei timp de 20 de zile în 2017, ca să nu facă greva foamei – a fost gavată și i s-au făcut perfuzii. A fost dusă la unul dintre acele noi „centre de formare profesională”, numele dat de regim gulagurilor sale. Tabăra Baijintan – trei clădiri „mari ca aeroporturile mici” de la marginea deșertului – este înconjurată de garduri acoperite cu lame de ras și cioburi de sticlă. Prizonierii nu mai văd lumina zilei, ci doar neonul. Camerele urmăresc fiecare mișcare a deținuților.

“Mulțumim marii noastre țări. Mulțumită scumpului nostru președinte Xi Jinping”, deținuții trebuie să repete din zori până la amurg.

După ce a luat nume noi (Gulbahar a devenit „Numărul 9”), hainele și părul lor sunt îndepărtate. Reeducarea chineză continuă apoi cu spălatul creierului. Un gardian de tabără arată grupului de deținuți un zid: „Ce culoare are?”, Întreabă el. „Alb”, răspund ei. “Nu, este negru. Eu sunt cel care decide ce culoare are”. Apoi vin „vaccinări” ciudate. “Femeile nu mai au menstruația. Odată ce m-am întors în Franța, am dovedit cu adevărat, prin expertize medicale, existența sterilizării”.

În Franța, în ultimii 15 ani, au fost deschise 18 institute Confucius, aparent pentru a preda chineza și a promova cultura chineză. În Europa, în 2019, Belgia l-a expulzat pe rectorul Institutului Confucius al Universității Flamande Libere din Bruxelles, după ce serviciile de securitate l-au acuzat, cu dovezi cocludente, că este spion.

O expertă din Tibet, Françoise Robin, de la Institutul Național de Limbi și Civilizații Orientale (Inalco), numește aceste institute chinezești „arme de propagandă”. În anul 2016, Inalco a invitat Dalai Lama la o conferință. “Am primit scrisori oficiale de la ambasada Chinei prin care ne cerea să nu-l primim”, a spus Robin .

În septembrie 2014, facultatea de drept Mestre de la Universitatea din Strasbourg a găzduit o serie de evenimente despre Tibet, cu prelegeri, expoziții, dansuri și concerte organizate „la cererea consulatului general al Chinei la Strasbourg”, conform termenilor unui e-mail trimis de către decan. „Conferința inaugurală i-a asigurat [tuturor] că Tibetul nu a fost niciodată anexat [și] că intervenția chineză din 1950 a fost solicitată de tibetani”, își amintește Nicolas Nord, profesor de drept .

The Economist a sugerat recent ce face cu adevărat regimul chinez în Tibet: eradicarea influenței budismului din mintea poporului tibetan.

Acesta poate fi motivul pentru care noul șef al CIA, William J. Burns, a spus că, dacă ar depinde de el, va închide Institutele Confucius din universitățile occidentale.

În Marea Britanie, ei sunt, de asemenea, aparent îngrijorați – și, se pare că este foarte justificat. Potrivit Daily Mail, sute de școli independente care au întâmpinat dificultăți financiare grave din cauza pandemia virusului Wuhan au fost vizate și cumpărate de investitori chinezi.

China încearcă în mod evident să-și extindă influența în sistemul educațional britanic, așa cum a făcut deja în Statele Unite. Șaptesprezece școli din Marea Britanie sunt deja deținute de companii chineze și acest număr este destinat să crească. În plus, a dezvăluit The Times că Universitatea din Cambridge a primit un „dar generos” de la Tencent Holdings, una dintre cele mai mari companii de tehnologie din China implicate în propganda și cenzura de stat.

Ne putem întoarce la „Cambridge Five”, rețeaua britanică de spionaj – Anthony Blunt, Donald Maclean, Kim Philby, Guy Burgess și John Cairncross – în serviciul Uniunii Sovietice și cu sediul la renumita universitate britanică. Profesorul Kim Philby, care a murit în exil în Uniunea Sovietică, nu a regretat niciodată trădarea sa față de Marea Britanie: „Abia la sfârșitul șederii mele la Cambridge am luat decizia finală de a-mi dedica viața comunismului”.

La acea vreme, mulți din Occident ar fi putut jura cu mâna pe inimă că nu știu câți oameni au fost uciși, sau închiși, de regimul sovietic. Astăzi, știm multe despre cruzimea și criminalitatea Chinei, inclusiv despre asasinarea în masă cu ajutorul virusului Wuhan pe care Partidul Comunist Chinez a premeditat-o. Asupra lumii întregi, mai întâi mințind că virusul nu este transmisibil de la persoană la persoană, apoi oprind zborurile interne din Wuhan dar lăsând zborurile internaționale să continue, ai ales în perioada Anului Nou chinezesc, când milioane de chinezi, din toată lumea, s-au întors pentru o săptămână, acasă. Apoi au plecat înapoi, în țările unde locuiau.

În consecință, fiecare țară de pe planetă a fost infectată, rezultând uciderea a peste 2,5 milioane de oameni. Până acum.

Știm, de asemenea, despre numărul de persoane închise în laogai, „închisorile administrative” chineze (estimate la 50 de milioane). Știm despre numărul de fete chineze pe care regimul le-a împiedicat să se nască atunci când „politica privind un singur copil” era în vigoare (estimată la 30 de milioane). Bun, poate că era o politică bună, dacă era ”niciun chinez născut”! Știm despre numărul de oameni uciși în Piața Tiananmen, ultima dată când regimul a fost contestat deschis de cetățeni (estimat la 10.000 de persoane).

„Locurile locuite de minorități etnice, cum ar fi Xinjiang și Tibet, stau ca strălucitoare exemple ale drepturilor omului din China“. Așa a declarat ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, cu câteva ore înainte de a aborda conferința anuală a Consiliului pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite. Probabil că nici Germania nazistă sau URSS nu s-ar fi putut gândi la asta.

Dar se pare că China nu mai poate fi oprită, mai ales după ce și-a instalat marioneta la Casa Albă. Musulmanii, sau chinezii? Europa nu are de ales, este invadată de ambele pandemii, mult mai periculoase decât ciuma bubonică. Nimeni nu este imun.

Dacă aș fi foarte tânăr, aș învăța chinezește. Se pare că și Viktor Orban vrea să învețe chinezește, a aprobat un Institut Confucius la Budapesta. Ați văzut filmul și serialul, mai vechi, dar bun, ”Firefly”? Bun, filmul se numește ”Serenity”. Acolo este răspunsul, în viitor toată lumea o să gândească în chinezește, așa au fost învățați la școală, și o să vorbescă în engleză, presărând ici-colo câte o exclamație în cantoneză. Acum se pun bazele viitorului din ”Firefly”.

Nu mă supăr, dar îmi pare rău. Chinezii aduc cu ei modul de producție asiatic, produse proaste și risipă criminală de resurse și materiale. Chinezii nu au inventat niciodată, nimic. Acul magnetic, busola, l-au luat de la ainu, insulari și mari navigatori, o ultimă și ciudată populație caucaziană din Extremul Orient. Praful de pușcă l-au furat de la manciurieni, ei și mogolii l-au inventat. Până și mătasea au furat-o de la niște viermi! Glumesc, așa fac eu, spun lucrurile serioase în glumă, și gluma o iau în serios! Chinezii sunt obișnuiți cu minciuna, cu lauda de sine, ca țiganul cu scânteia.

Nu mă supăr, dar îmi pare rău că încă odată, în istorie, nu contează calitatea, ci cantitatea! Cantitatea minciunilor.

Nu mă supăr, dar nici nu îmi pare rău, ba din contră, pentru că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 1 martie 2021

BERBEC Dimineaţa ai ceva linişte, dar pe seară poţi să întâlneşti o opoziţie din partea celor apropiaţi. Ideile tale energice nu sunt foarte populare. Poate că ai exagerat un pic, mai gândeşte-te! Nu uita de Mărțișor! Evită, astăzi, discuţiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multe consultări şi discuţii sterile. Pe de altă parte apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat.

TAUR O zi cam monotonă, de genul celor de care mai târziu nu-ţi mai aduci aminte. Nu-ţi adormi vigilinţa, sau ţi se poate întâmpla ceva de care să-ţi aduci aminte foarte mult timp! Fii prudent! Cheltuiește cu cap pentru Mărțișor, nu exagera. Nu eşti deloc mulţumit! Dar, deloc… dacă eşti întrebat de motivul nemulţumirii tale, nu ştii ce să răspunzi. Eşti nemulţumit fundamental, prin definiţie! Astăzi trebuie să laşi loc printre nemulţumirile tale şi politeţei şi respectului faţă de cei dragi, din familie.

GEMENI Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă iar tu te simţi bine, poate pentru că ai renunţat la ironii şi la vorbăria fără rost. Creezi armonie în jurul tau şi de aceea eşti acceptat de anturaj! Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor. Realizări pe care îţi place să le exgerezi, oricum, în lumea asta rea nimeni nu o să te laude! Decât cei care chiar ţin la tine!

RAC Nu prea ai spor, orice ai face. Oferă-ţi o pauză. Mici cadouri de Mărțișor. Seară plăcută, poate la un film nou, online, acasă la o vorbă cu familia sau prietenii. Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani şi fericire. Frustrarea asta permanentă te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine, cotidianul nostru cel balcanic.

LEU Eşti avantajat în relaţiile umane. Dacă ai de negociat, bănci, leasing etc. dar şi relaţii sentimentale atunci azi trebuie să îndrăzneşti, să insişti. Norocul este de partea îndrăzneţilor! Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – măcar în această perioadă. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, mici îmbunătăţiri pe bani puţini. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni.

FECIOARA Vrei sa pari mai tare şi mai important decât eşti. Este foarte bine, pentru că aparenţele contează, dar nu ţi-ai ales bine momentul! Mărțișorul este o zi densă şi fără avantaje pentru tine. Informaţiile contradictorii pe care le primeşti astăzi îţi crează unele probleme. Aşa ca ai ce rezolva! Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi. O veste din presă pare să te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt, însă, aspectate favorabil.

BALANŢA Domeniile favorizate sunt cele ale familiei, relatiilor sentimentale, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii. Vorba proverbului: cine are noroc la dragoste nu are noroc la bani! Lasa motoarele mai incet, esti foarte stresat si nu te odihnesti suficient din cauza grijilor. Mai lasa grijile şi în seama altora. Banii vin şi se duc, asta este soarta lor, dar sănătatea ta nu are preţ, mai ales în distopia sanitară.

SCORPION Ai ceva de sărbătorit, stelele au fost bune cu tine, aşa că s-au hotărît să pună capăt unei zile de efort şi-ti îndrumă paşii, mai spre seară, spre un loc unde te vei distra foarte bine! Acasă, la barul din bucătărie! Astăzi îti place mult să povesteşti amintiri celor din jur. Este o zi propice pentru rememorarea lucrurilor vesele, adevărate, benefice, pentru că ai mare nevoie de certitudini.

SĂGETĂTOR Astăzi dedică ziua planurilor de viitor, fie că e vorba despre sărbătorile primăverii, Mărțișorul, dar, după veştile bune primite, trebuie neapărat să-ţi faci proiecte în ce direcţie o ia cariera ta! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil.

CAPRICORN Poţi să rezolvi problemele profesionale sau sentimentale fără să te laşi intimidat sau deranjat de programul cotidian. Siguranţa personală este scopul tău în viaţă, eşti un supravieţuitor! Incepi ziua cu greutate si o sa tragi de tine toata perioada, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale sau personale. Care nu iti fac nici o placere… cum ar fi, de exemplu, să trimiți la fisc tot felul de hârtii aiurea ca să-ţi ia banii munciţi! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Nu uita de Mărțișor!

VĂRSĂTOR Există un procent de încăpăţânare în caracterul tău, dar astăzi trebuie să fii mai flexibil, încearcă să convingi anturajul prin paşi mici, fără exagerări, încet, pe rând, dar sigur! Cineva iti exploateaza buna credinţă prefăcandu-se foarte neajutorat. Nu este de loc asa, nu te lasa pacalit, viitorul iti va demonstara asta! Nu te simti in stare sa spui un anumit adevar şi sa scapi de presiune. Daca nu te hotarasti mai repede, o sa ai probleme şi nu cu vremea, ci cu vremurile!

PEŞTI Informaţiile primite, poate din presă, au o latură economică şi una sentimentală, depinde numai de tine să analizezi foloasele care te avantajează. Însă, nu amesteca plăcutul cu utilul! Ca esti un tip de treaba s-a constatat de mult. Desi planeaza aupra ta un usor aer de neincredere. Ar fi cazul astăzi sa dovedesti ceea ce poti! Sigur, în domeniul relaţiilor umane. Nu uita că mai ales acum, în distopia sanitară, mai mult ca niciodată, loialitatea este calitatea cea mai apreciată. Nu dezamăgi!