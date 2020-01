Potrivit people.cn, drona gigantică a fost produsă de compania Tengden Technology, cu sediul în Chengdu, și are trei motoare, câte unul sub fiecare aripă și unul încorporat în coada aparatului de zbor. Aparatul de zbor fără pilot are o lățime de 20 de metri și o lungime de 11 metri, ceea ce îi permite transporte o greutate maximă de 3,2 tone și. Poate zbura neîntrerupt 35 de ore și este extrem de fiabil și versatil, apreciază specialiștii chinezi, care spun că poate fi folosit atât în misiune civile, cât și militare.

Potrivit producătorului chinez, drona are un plafon de zbor de 9.500 de metri și poate dezvolta o viteză maximă de peste 300 de kilometri pe oră

Dincolo de misiunile militare la care poate participa (patrulare, recunoaștere și atac), drona poate fi folosită în operațiuni de salvare, combaterea incendiilor forestiere, cartografiere, observație meteorologică, dar și ca releu de comunicații aeriene, susține chinanews.com.

Experții chinezi sunt de părere că cele trei motoare mai au și alt avantaj, dacă unul sau chiar două dintre acestea funcționează defectuos, cel de al treilea poate să asigure, de unul singur. siguranța zborului.

China este o forță de temut pe piața aparatelor de zbor fără pilot. Cel mai mare producător de drone din lume, compania chinezească DJI, deține circa 70% din cota de piață.

Te-ar putea interesa și: