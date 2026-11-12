O universitate chineză cu legături strânse cu armata a cumpărat două procesoare Nvidia H200, în valoare de aproximativ 123.000 de dolari, deși instituția se află pe lista neagră a Statelor Unite și nu ar trebui să poată primi astfel de tehnologii fără aprobări speciale, potrivit Reuters. Achiziția a avut loc în octombrie 2026 și a fost identificată de Reuters în documente publice de achiziții.

Instituția implicată este Northwestern Polytechnical University, din orașul Xi'an, o universitate cunoscută pentru activitatea de cercetare în domeniul aviației militare, rachetelor și sateliților.

Procesoarele au fost cumpărate prin intermediul unei companii chineze, nu direct de la Nvidia. Cazul readuce în atenție dificultățile Washingtonului de a limita accesul Chinei la cipuri performante destinate dezvoltării inteligenței artificiale.

Potrivit documentelor analizate de Reuters, Northwestern Polytechnical University a achiziționat două procesoare H200 pentru suma de 874.700 de yuani, echivalentul a aproximativ 123.000 de dolari.

Contractul a fost atribuit companiei chineze Shaanxi Bosuan Network Technology, iar înregistrarea achiziției a fost publicată pe site-ul universității la 21 octombrie.

H200 este unul dintre cele mai performante procesoare Nvidia destinate antrenării și rulării sistemelor avansate de inteligență artificială. Aceste cipuri sunt supuse reglementărilor americane privind exporturile și necesită aprobări speciale pentru a ajunge pe piața chineză.

În cazul instituțiilor incluse pe lista neagră a Departamentului Comerțului din SUA, acordarea licențelor de export este, în general, refuzată.

Northwestern Polytechnical University face parte din grupul celor șapte universități chineze cunoscute sub denumirea de „Seven Sons of National Defense”. Aceste instituții au legături cu sectorul de apărare al Chinei și desfășoară cercetări cu aplicații militare.

Universitatea a fost inclusă în Entity List, registrul american al entităților supuse restricțiilor comerciale, în 2001. Decizia a fost motivată de presupusa implicare în activități de proliferare a tehnologiilor pentru rachete și în cercetări militare.

În 2019, autoritățile americane au înăsprit restricțiile, introducând o politică de refuz în majoritatea cazurilor pentru licențele necesare exportului de tehnologii americane controlate către această instituție.

Prin urmare, achiziția celor două procesoare H200 ridică întrebări privind modul în care echipamentele supuse restricțiilor americane ajung la instituții chineze cu activitate în domeniul apărării.

Documentele analizate de Reuters arată că achiziția celor două H200 nu a fost singura modalitate prin care universitatea a obținut acces la puterea de calcul Nvidia.

În ianuarie 2026, școala de securitate cibernetică a instituției a încheiat două contracte, fiecare cu o durată de șapte luni, pentru închirierea unor servere echipate cu câte opt procesoare H200.

Contractele au avut valori de 441.700 de yuani, respectiv 441.000 de yuani. Serviciile erau destinate ajustării modelelor de inteligență artificială și antrenării prin învățare prin recompensă (reinforcement learning).

Universitatea a închiriat și acces la servere care conțineau procesoare Nvidia A100 și A800. Ambele modele sunt supuse unor restricții americane privind exportul către entități din China.

Reuters precizează că documentele consultate nu oferă suficiente informații despre proveniența procesoarelor sau despre locurile în care funcționau serverele. Prin urmare, nu se poate stabili cu certitudine traseul prin care echipamentele au ajuns la dispoziția instituției.

Investigația Reuters a identificat un fenomen mai amplu decât cazul Northwestern Polytechnical University. Agenția a analizat 26 de documente de achiziții și înregistrări ale unor companii chineze din 2026 și a identificat mai multe instituții care au cumpărat procesoare Nvidia restricționate sau au închiriat servicii de calcul bazate pe acestea.

Printre exemplele menționate se numără:

Universitatea Shenzhen a cumpărat trei procesoare Nvidia H100 pentru 769.800 de yuani, în septembrie.

Wuhan University of Technology a achiziționat în iunie un server cu un procesor H100, pentru 355.000 de yuani, și alte patru procesoare A100, în cadrul unui contract separat de 344.000 de yuani.

Beihang University, o altă instituție din grupul Seven Sons of National Defense, a cumpărat patru procesoare A800 pentru 489.000 de yuani, în aprilie.

De asemenea, două anunțuri publice din iulie și septembrie au indicat contracte pentru furnizarea de servicii de calcul bazate pe procesoare Nvidia H800 și A800 către University of Chinese Academy of Sciences.

Aceste exemple arată că accesul la tehnologia Nvidia poate fi obținut prin intermediul furnizorilor locali, inclusiv sub forma unor servicii de calcul închiriate, fără ca instituțiile să cumpere direct procesoarele de la producător.

Politica americană privind exporturile de procesoare către China a fost modificată în ianuarie 2026. Administrația președintelui Donald Trump a permis analizarea individuală a unor cereri de export pentru Nvidia H200 și alte procesoare performante, în anumite condiții.

Departamentul Comerțului din SUA a precizat că aprobările trebuie să respecte cerințe de securitate și verificare a cumpărătorilor. Printre acestea se numără proceduri de conformitate privind exporturile și testarea independentă a produselor.

Schimbarea nu a eliminat însă restricțiile aplicabile instituțiilor incluse în Entity List. În cazul Northwestern Polytechnical University, licențele pentru exportul tehnologiilor americane controlate continuă să fie, în general, supuse unei politici de refuz.

Astfel, existența unei politici care permite anumite livrări către China nu înseamnă că toate universitățile sau companiile chineze pot cumpăra legal aceste procesoare.

Dezvăluirile apar într-un moment în care Nvidia și directorul său executiv, Jensen Huang, sunt supuși unei atenții sporite la Washington.

Huang a susținut că menținerea vânzărilor de procesoare către China ar ajuta Statele Unite să își păstreze poziția dominantă în industria tehnologică și ar menține clienții chinezi dependenți de produsele americane.

O parte dintre parlamentarii americani consideră însă că accesul Chinei la procesoare avansate ar putea accelera dezvoltarea unor sisteme de inteligență artificială utilizate pentru proiectarea armamentului, analiza informațiilor și modernizarea capacităților militare.

Atât democrații, cât și republicanii au cerut controale mai stricte, inclusiv mecanisme de urmărire a procesoarelor și o supraveghere mai atentă a exporturilor.

Potrivit Reuters, trei președinți republicani ai unor comisii parlamentare au solicitat o întrevedere cu Jensen Huang pentru 18 noiembrie, în legătură cu informațiile despre contactele sale cu o persoană suspectată de legături cu serviciile de informații chineze.

Nvidia, Northwestern Polytechnical University și Biroul pentru Industrie și Securitate din cadrul Departamentului Comerțului nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta achizițiile.

Documentele analizate de Reuters indică faptul că restricțiile americane nu au împiedicat toate instituțiile chineze să obțină acces la procesoare Nvidia performante. Achizițiile directe prin furnizori locali și închirierea capacității de calcul reprezintă două dintre modalitățile identificate de agenție.

Totuși, informațiile disponibile nu stabilesc proveniența tuturor procesoarelor și nici dacă fiecare tranzacție a încălcat efectiv legislația americană privind exporturile.