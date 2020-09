Fosta mare gimnastă, campioană olimpică, Sandra Izbașa a dezvăluit secretul personal al viețîi sale! Ea și-a dezvăluit recent relația pe care o actorul Răzvan Bănică. Se pare că cei doi îndrăgostiți au planuri mari de viitor, nefiind exclusă o căsătorie. Cel puțin așa a lăsat să se înțeleagă Ana Baniciu. Aceasta este una dintre cele mai bune prietene ale fostei gimnaste.

”Au venit finii mei, finii mei!”

Ana Baniciu a postat pe pagina sa de Instagram o filmare cu Sandra și Răzvan. Ea a dat lovitura, reușind să surprindă pe toată lumea cu filmarea.

”Au venit finii mei, finii mei!”, a spus cântăreața. Ea a făcut această marturisire atunci când îi filma pe cei doi iubiți. Replică Sandrei Izbașa nu s-a lăsat așteptată ,ea începând să râdă .”Nașă mare!”, a comentat ea. ”Să fie într-un ceas bun, dragă”, a reacționat Ana Baniciu.

”Pupăm noi pe nașa mare”

Imediat după postarea artistei, Sandra a distribuit filmările pe profilul său de la rețeaua de socializare . Ele au fost însoțite de un mesaj care poate fi considerat misterios.”Pupăm noi pe nașa mare”, a scris ea.

Sandra Izbașa a mărturisit acum două săptămâni că eate îndrăgostită și că are o relație. Fosta mare gimnastă a făcut acest lucru cu ajutorul a două filmări pe care le-a făcut în mașină,, în timp ce cânta câteva versuri din melodia “Dragostea Ta”, care a fost lansată de cântărețul Nane. În timp ce Sandra cânta, iubitul ei conduce mașina

Nepotul lui Ștefan Bănică Jr.și-a exprimat bucuria

Nepotul lui Ștefan Bănică Jr. a postat pe contul său de Instagram imaginea însoțită de mesajul: “Noi” însoțită de un un emoticon care reprezintă o inimă roșie. Ana Baniciu și Alice Dumitrescu, soția lui Horia Brenciu, s-au bucurat pentru că, în sfârșit, cei doi și-au asumat relația.

Dubla campioană olimpică Sandra Izbașa s-a retras din gimnastică în urmă cu patru ani. Ea este antrenoare la Steaua. Ea face şi cursuri de actorie. În 2019, ea debutat în comedia poliţistă “Do It or Shut Up / Faci sau taci”, realizată în regia lui Iura Luncaşu, potrivit cancan.ro.