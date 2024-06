International Cher a câștigat procesul pentru drepturi de autor împotriva văduvei lui Sonny Bono. De câți bani e vorba







Un judecător federal a decis că Mary Bono trebuie să-i plătească lui Cher partea ei de drepturi de autor din „I Got You Babe” și alte hituri.

Mary susținea că dreptul de reziliere prevăzut de legea drepturilor de autor îi permitea să nu-i mai plătească lui Cher redevențe la mai bine de 20 de ani de la moartea lui Sonny. Această lege federală le permite compozitorilor și moștenitorilor acestora să își revendice drepturile de proprietate intelectuală.

Cher câștigă un proces împotriva lui Mary Bono

Cu toate acestea, judecătorul John A. Kronstadt a decis miercuri (29 mai) că normele federale de încetare a drepturilor de autor nu înlocuiesc înțelegerea de divorț dintre Sonny și Cher din 1978, care i-a acordat lui Cher o cotă permanentă de 50% din veniturile din publicarea melodiilor scrise înainte de despărțire.

Cher va continua să primească redevențe de publicare pentru cântecele sale cu Sonny, inclusiv „The Beat Goes On” și „Baby Don't Go”. În hotărârea de miercuri se precizează că lui Cher i se datorează peste 400.000 de dolari în drepturi de autor de la începutul disputei.

Începând din 1964 și căsătorindu-se în 1967, Sonny și Cher au devenit celebri pentru hituri precum „I Got You Babe”, „The Beat Goes On” și „Baby Don't Go”.

În 1978, ei au soluționat divorțul din 1974. Sonny și-a păstrat drepturile asupra muzicii, dar Cher a primit pentru totdeauna jumătate din toate drepturile de publicare.

Divorțul i-a dat dreptul de a primi compensații financiare

Acordul a durat ani de zile, după ce Bono a murit într-un accident de schi în 1998. Mary și alți moștenitori au invocat dreptul de reziliere în 2016 pentru a revendica drepturile de autor ale lui Sonny de la editorii săi. În 2021, ei au informat-o pe Cher că vor înceta să mai plătească redevențe în baza acordului anterior.

Cântărața a intentat rapid un proces, susținând că i se datorează în continuare 50% din drepturile de autor, indiferent de cine le deținea, deoarece o dispoziție federală privind drepturile de autor nu afecta o înțelegere de bunuri în temeiul legii statului.

Câteva luni mai târziu, Mary a răspuns că nu se poate renunța la drepturile de reziliere prin contract și că argumentele lui Cher ar „submina” legea.

Judecătorul Kronstadt a dat miercuri dreptate lui Cher. El a constatat că divorțul celor doi i-a dat „dreptul contractual de a primi compensații financiare”, nu dreptul de reziliere pentru a revoca drepturile de autor ale acestuia: „Un drept de a primi redevențe este distinct de o acordare de drepturi de autor”, a scris judecătorul, potrivit billboard.com.