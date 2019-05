Turiștii din Cheile Bicazului implorați să nu caute cerbii în coarne

Directorul Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, Hegyi Barna, roagă turiştii care întâlnesc pui de cervide să nu îi atingă pentru că vor fi abandonaţi





Hegyi Barna a explicat că în această perioadă au loc fătările la cervide - căprioară sau cerb -, iar puii sunt lăsaţi de ciute şi de căprioare în locuri mai ferite şi sunt alăptaţi periodic, iar între timp acestea merg să se hrănească. Oamenii care găsesc astfel de pui sunt rugaţi să nu pună mâna pe ei, să nu se apropie şi să-i lase în pace, pentru că aceştia nu sunt abandonaţi, ci mama se află în apropiere. În situaţia în care îi ating, părinţii nu se mai îngrijesc de ei, pentru că simt mirosul omului, situaţie care nu este întâlnită la păsări, al căror simţ al mirosului nu este atât de dezvoltat. O altă mare problemă cu care se confruntă angajaţii Parcului Naţional o reprezintă câinii ciobăneşti, care găsesc şi mănâncă puii pe care ciutele sau căprioarele i-au lăsat temporar singuri. Hegyi Barna a explicat că ciobanii trebuie să se limiteze la numărul de câini admis de lege, iar aceştia trebuie să poarte jujeu, care îi împiedică să alerge rapid sau în desişuri.

Câinii ciobanilor obligați să poarte jujeu „Ciobanii să se limiteze la numărul de câini prevăzut de lege, iar aceştia să poarte jujeu, care îi împiedică să alerge rapid sau în desiş, după pradă. Dacă îl găseşte când puiul e foarte mic, nu prea are şanse, dar dacă puiul poate să alerge şi câinele are jujeu, nu îl mai poate prinde”, a explicat, pentru Agrpres, Hegyi Barna. Acesta a atras atenţia şi iubitorilor de off road că este interzis prin lege să intre în fondul forestier sau pe pajişti, acolo unde prezenţa lor deranjează foarte tare animalele.

