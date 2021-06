S-a aflat primul concurent care se înscrie la sezonul 10 Chefi la Cuțite. Nume-surpriză în concurs

Chefi la Cuțite rămâne una dintre emisiunile preferate ale românilor, audiențele confirmând interesul telespectatorilor pentru show-ul culinar. Tocmai de aceea, faptul că cine și-a anunțat deja intenția de a participa la următoarea ediție a concursului, reprezintă un punct de interes.

Asta pe lângă faptul că doi concurenți și-au promis că își unesc destinele în fața lui Dumnezeu. Și noi așteptăm cu interes evenimentul!

Ștefan Borleanu vrea să revină la Chefi la Cuțite

Ștefan Borleanu, unul dintre bucătarii cu experiență ai concursului, pare să fi fost marele pierzător al finalei. Cel puțin reacțiile sale din semifinale l-au transformat în cel mai discutat subiect.

Chiar dacă Florin Dumitrescu a încercat să îl consoleze, spunându-i că Narcisa Birjaru a meritat premiul oferit de Antena 1, Ștefan Borleanu nu s-a lăsat potolit.

După ce și-a anunțat prezența în următorul show culinar jurizat de Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu, tânărul bucătar a criticat-o și pe câștigătoare.

„N-am știut să joc sezonul ăsta. Poate mă înscriu în sezonul 10 și vin cu lecțiile învățate. Mă duc și eu la bunică-mea, iau și eu două rețete, fac de două ori tochitură și poate am și eu șanse de finală în sezonul 10. Aia e. Sunt cel mai frustrat concurent al sezonului 9′, a spus Ștefan Borleanu, la Chefi la cuțite.

Ștefan Borleanu l-a contrazis și pe Chef Florin Dumitrescu

Ștefan a ținut să își spună părerea pe pagina sa de Instagram și să își contreze șeful.

„Îmi pare rau să vă contrazic Chef Florin Dumitrescu, dar nu prea avem ce să învătăm de la Narcisa, nu cred că vedem la fel bucătăria. Nu am judecat pe nimeni, nu am subestimat pe nimeni, nu e stilul meu, dar consider că am fost câțiva care meritam mai mult de la acest show’, a scris Ștefan Borleanu.

Am avut mereu gust în farfurii, am avut tehnică și am dat tot ce am mai bun pentru a ajunge cât mai departe. Recunosc că la final am ajuns să ma frustreze situația, dar am trecut peste. Bucătăria pentru mine înseamnă mult mai mult decat o tocăniță, suntem in 2021 și trebuie sa evoluam, să ne ajutăm de tehnologie. Mă bucur totuși că am avut meniul în finală, chiar dacă nu am fost eu cel care l-a executat. Felicitari Elena Matei, te-ai descurcat bine!

Câștigul cel mai mare a fost altul, am legat prietenii cu niște oameni speciali de la care cu siguranță am ce să învăt! Felicitări Cătăllin Amarandei, Alex Bădițoaia, Florin Revesz, Riki Watanabe, Valentina Ioniță, Keed! Am mai multe de demonstrat în afara acestui show!’, a mai scris Ștefan Borleanu pe Instagram.